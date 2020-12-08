Поряд з КНДР і Нікарагуа: США внесли Росію в "спеціальний" список
У США оновили спеціальний список держав, які порушують релігійні свободи громадян. У список спостереження цього потрапила Росія. Це означає, що її уряд бере участь або терпимо ставиться до серйозних порушень релігійних свобод.
Загалом у спеціальний список потрапили 10 держав, а ще 4 – у список спостереження. Про це з посиланням на держсекретаря Майка Помпео повідомляє Державний департамент США.
До слова Окупанти вимагають знести храм ПЦУ у Криму: проти єпархії порушили ще одну справу
Спеціальний список порушників:
- Китай,
- Іран,
- Північна Корея,
- Саудівська Аравія,
- Бірма,
- Еритрея,
- Нігерія,
- Пакистан,
- Таджикистан,
- Туркменістан.
Список спостереження за порушниками:
- Росія,
- Коморські острови,
- Нікарагуа,
- Куба.
Як Росія порушує релігійні свободи
Особливо показовим є приклад Криму, де після тимчасової окупації півострова склалася не надто сприятлива ситуація для мусульман – кримських татар, які є корінними жителями півострова.
Щоб зробити Крим "по-справжньому російським", Кремль масово заселяє туди росіян. За майже 7 років відомо про близько пів мільйона переселених.
Натомість кудись потрібно "дівати" місцевих кримських татар й українців. Часто киримли піддаються переслідуванню саме на релігійному підґрунті – їм шиють причетність до релігійної політичної організації "Хізб ут-Тахрір", навіть коли вони до неї зовсім не причетні.
Крім того, піддаються переслідуванню й православні українці. На півострові залишився лише один храм ПЦУ – в Євпаторії. Та й той окупанти збираються знести.
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