У США оновили спеціальний список держав, які порушують релігійні свободи громадян. У список спостереження цього потрапила Росія. Це означає, що її уряд бере участь або терпимо ставиться до серйозних порушень релігійних свобод.

Загалом у спеціальний список потрапили 10 держав, а ще 4 – у список спостереження. Про це з посиланням на держсекретаря Майка Помпео повідомляє Державний департамент США.

До слова Окупанти вимагають знести храм ПЦУ у Криму: проти єпархії порушили ще одну справу

Спеціальний список порушників:

Китай,

Іран,

Північна Корея,

Саудівська Аравія,

Бірма,

Еритрея,

Нігерія,

Пакистан,

Таджикистан,

Туркменістан.

Список спостереження за порушниками:

Росія,

Коморські острови,

Нікарагуа,

Куба.

Як Росія порушує релігійні свободи

Особливо показовим є приклад Криму, де після тимчасової окупації півострова склалася не надто сприятлива ситуація для мусульман – кримських татар, які є корінними жителями півострова.

Щоб зробити Крим "по-справжньому російським", Кремль масово заселяє туди росіян. За майже 7 років відомо про близько пів мільйона переселених.

Натомість кудись потрібно "дівати" місцевих кримських татар й українців. Часто киримли піддаються переслідуванню саме на релігійному підґрунті – їм шиють причетність до релігійної політичної організації "Хізб ут-Тахрір", навіть коли вони до неї зовсім не причетні.

Крім того, піддаються переслідуванню й православні українці. На півострові залишився лише один храм ПЦУ – в Євпаторії. Та й той окупанти збираються знести.