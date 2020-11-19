У США врятували маленького сича. Він ховався серед гілок головної ялинки країни, яку встановлять біля Рокфеллер-центру в Нью-Йорку. Зараз пташеня почувається добре і невдовзі повернеться у дику природу.

Птаха виявив співробітник транспортної компанії, яка займається перевезенням та зберіганням різдвяного дерева. Про це у фейсбуці повідомила природоохоронна організація Ravensbeard Wildlife Center.

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Як зараз почувається знайдений сич

За словами зоозахисників, птах не їв і не пив три дні, тож його відразу напоїли та нагодували. Зараз він почувається добре, його очі світяться радістю.

Як тільки ветеринар переконається, що зі здоров’ям маленького сича все гаразд, його одразу відпустять на волю.



Врятоване совеня перебуває у зоозахисників / Фото Ravensbeard Wildlife Center

Пернатого назвали Рокфеллером на честь центру, неподалік якого його виявили.



Невдовзі Рокфеллер повернеться на волю / Фото Ravensbeard Wildlife Center