США ввели санкції проти китайських чиновників
Уряд США ввів санкції щодо низки чиновників Китаю. Тепер їм заборонений в'їзд на територію держави. Чиновників підозрюють у погрозах людям, які не розділяють політику Пекіна.
Що відомо про санкції США
Санкції ввели проти посадових осіб департаменту Єдиного фронту Китаю. Про це на своїй сторінці у твіттері повідомив державний секретар США Майк Помпео.
Актуально Розвідка США попереджає Байдена про китайський вплив на його адміністрацію
Ми закликаємо Китай припинити використання примусу для придушення свободи слова,
– наголосив Помпео.
Зауважимо, раніше контррозвідка США заявила, що Китай намагається вплинути на потенційних співробітників адміністрації нового президента. Розвідка вже проводить з ймовірними працівниками Джо Байдена роз'яснювальну роботу.
Поділитися новиною