Уряд США ввів санкції щодо низки чиновників Китаю. Тепер їм заборонений в'їзд на територію держави. Чиновників підозрюють у погрозах людям, які не розділяють політику Пекіна.

Що відомо про санкції США

Санкції ввели проти посадових осіб департаменту Єдиного фронту Китаю. Про це на своїй сторінці у твіттері повідомив державний секретар США Майк Помпео.

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Ми закликаємо Китай припинити використання примусу для придушення свободи слова,

– наголосив Помпео.

Today I announced visa restrictions on United Front Work Department officials who have engaged in malign activities to co-opt and coerce those who oppose Beijing’s policies. We call on the PRC to end its use of coercion to suppress freedom of expression. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 4, 2020

Раніше Помпео наголошував, що через бездіяльність попередніх американських адміністрацій, які не звертали уваги на "виклики" зі сторони Китаю, "мільйони робочих місць були втрачені за останні 20 років". Зверніть увагу! Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо обмежень для китайських компаній. Відтак іноземний бізнес повинен надавати звітності американським регуляторам.

Зауважимо, раніше контррозвідка США заявила, що Китай намагається вплинути на потенційних співробітників адміністрації нового президента. Розвідка вже проводить з ймовірними працівниками Джо Байдена роз'яснювальну роботу.