У США запровадили санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини. Причиною стала участь відомства в угоді про закупівлю систем С-400 в Росії.

Туреччина придбала ракетні системи, не зважаючи на заперечення США та НАТО. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.

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За його словами, США багато разів зверталися до Туреччини на найвищому рівні з твердженням, що придбання системи С-400 загрожує безпеці американських військових технологій.

Помпео зазначив, що це також сприяє грошовим надходженням в Росію та забезпечує доступ її громадян до збройних сил й оборонної промисловості Туреччини.

Зверніть увагу! Країни-члени Європейського союзу погодили пакет санкцій проти Туреччини. Причиною став конфлікт в Середземномор'ї, учасниками якого є Туреччина, Греція і Кіпр. Детальніше про це – читайте тут.

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Помпео наголосив, що дії Анкари зупинили програму США F-35 Joint Strike Fighter для Туреччини. Він також зазначив, що в країні не терпітимуть домовленостей з російським сектором оборони та розвідки, адже на нього накладені американські санкції.

Закликаю Туреччину негайно вирішити проблему з С-400 в координації з США,

– заявив держсекретар.

Санкції США проти Туреччини зупинять всі американські експортні ліцензії та дозволи для турецького SSB. Також вони заморозять активи та візові дозволи для керівників установи.

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За словами Помпео, для США Туреччина є важливим союзником та партнером у сфері безпеки. Через це в країні сподіваються на продовження "продуктивної взаємодії" в оборонному секторі.