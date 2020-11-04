У США в день президентських виборів, 3 листопада, зафіксували серію таємничих дзвінків. Американці, піднявши слухавку, чули голоси роботів та заклики залишатись вдома.

У зв'язку із серією дзвінків ФБР розпочало розслідування, повідомляє DW. Крім того, власне розслідування проведе генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс.

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Що чули абоненти

Американцям телефонували та просили залишатись вдома.

Здрастуйте, це тестовий дзвінок. Час залишатися вдома. Ви повинні залишатися вдома заради вашої безпеки,

– говорив робот у слухавці.

За інформацією фірми RoboKiller, протягом 11 місяців зафіксували мільйони дзвінків з цими закликами. У день виборів ці заклики були у переліку топ-5 частих спам-дзвінків.

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