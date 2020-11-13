У свіжому випуску "Голосу Америки" за 13 листопада – напередодні у США зафіксували черговий добовий рекорд за кількістю нових хворих на COVID-19. У країні виявили понад 150 тисяч інфікованих.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Посадовці, які відповідають за захист виборчого процесу у США, заявили, що не виявили жодних доказів фальсифікацій. Космічна агенція NASA та компанія SpaceX відправлять 4 астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Українці у Лос-Анджелесі згадують Алекса Требека, відомого ведучого телегри-вікторини "Джепарді".