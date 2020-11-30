У США можуть накласти нові санції на газопровід "Північний потік-2" вже до кінця 2020 року. Відповідне рішення підтримує частина законодавців США.

Над ініціативою працюють 2 чиновників з України: Вадим Гламаздін та Олександр Харченко. Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Лобіювання українців і підтримка з боку сенатора Теда Круза та інших законодавців, скептично налаштованих щодо Росії, дало можливість підготувати санкції, які зупинили роботу над "Північним потоком-2" рік тому приблизно за 100 кілометрів від кінцевої точки,

– мовиться у повідомленні.

Американські ЗМІ повідомляють, що цього разу Україна максимально наблизилася до успіху у питанні будівництва російського газопроводу.

Гламаздін назвав нові санкції "останнім цвяхом у кришку труни цього проєкту". Коли їх застосують, "не буде жодного практичного способу побудувати газопровід".

Зверніть увагу! Світові ЗМІ повідомили, що будівництво газопроводу планують відновити вже 5 грудня 2020 року. Детальніше читайте тут.