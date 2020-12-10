У свіжому випуску "Голосу Америки" за 10 грудня – посольство США в Україні в День прав людини закликало Росію звільнити українського політв'язня Олександра Марченка. У відомстві зазначили, що його засудили до багаторічного ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

У США зафіксували рекордну кількість жертв COVID-19. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу 9 грудня померли понад 3100 американців.

Права людини мають бути в центрі глобальної боротьби проти пандемії COVID-19. Таку заяву зробив генсек ООН Антоніу Гуттериш з нагоди Дня захисту прав людини, який відзначають у світі 10 грудня.

Федеральна торгова комісія США і майже всі штати подали позов проти Facebook. Вони стверджують, що компанія порушила антимонопольне законодавство, і має бути розділена.

Дональд Трамп продовжив використовувати Twitter для непідтверджених заяв про нібито сфальсифіковані вибори 2020 року. Він також заявив про свій намір долучитися як окрема сторона до позову штату Техас до Верховного суду.