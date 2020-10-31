У Нагірному Карабасі, де триває конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, могли б бути присутні миротворці зі скандинавських країн. У США працюють над створенням відповідних сил, які можна розгорнути у регіоні.

Це стосується саме дотримання режиму припинення вогню. Про це заявив помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен під час брифінгу перед представниками вірменської діаспори у Лос-Анджелесі.

Зверніть увагу В Азербайджані оцінили можливість втручання третіх країн у ситуацію в Нагірному Карабасі

Водночас він додав, що жодна з країн, які входять до Мінської групи ОБСЄ, не може надсилати своїх миротворців до зони конфлікту в Нагірному Карабасі. Роль миротворця також не може виконувати Туреччина, адже це не матиме значення для Вірменії, вважає помічник президента США.

Обидві країни повинні прийняти скандинавських миротворців,

– наголосив О'Брайен.

Що таке Мінська група ОБСЄ?

Мінську групу ОБСЄ створили в 1992 році, її метою є врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.



У групу входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами є – Франція, Росія та США.

Детальніше про перебіг конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте тут.