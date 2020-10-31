США заявили про роботу над введенням миротворців у Нагірний Карабах
У Нагірному Карабасі, де триває конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, могли б бути присутні миротворці зі скандинавських країн. У США працюють над створенням відповідних сил, які можна розгорнути у регіоні.
Це стосується саме дотримання режиму припинення вогню. Про це заявив помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен під час брифінгу перед представниками вірменської діаспори у Лос-Анджелесі.
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Водночас він додав, що жодна з країн, які входять до Мінської групи ОБСЄ, не може надсилати своїх миротворців до зони конфлікту в Нагірному Карабасі. Роль миротворця також не може виконувати Туреччина, адже це не матиме значення для Вірменії, вважає помічник президента США.
Обидві країни повинні прийняти скандинавських миротворців,
– наголосив О'Брайен.
Що таке Мінська група ОБСЄ?
Мінську групу ОБСЄ створили в 1992 році, її метою є врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.
У групу входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами є – Франція, Росія та США.
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