У США змінили правила дебатів, щоб Трамп не перебивав Байдена
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На перших дебатах кандидатів у президенти США 30 вересня Дональд Трамп 71 раз перебив Джо Байдена. Після цього комісія з президентських дебатів ухвалила нові правила.
Як пройшли перші дебати
За 90 хвилин перших дебатів Трамп перебив Байдена 71 раз. Байден перебив Трампа 22 рази. Кандидати обмінювались звинуваченнями. Про це повідомляє CNN.
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Як змінили правила дебатів
- Тепер під час виступу одного кандидата іншому відключатимуть мікрофон.
- Так учасники не зможуть постійно перебивати один одного.
- Кандидатам нададуть по дві хвилини на початку кожного з сегментів дебатів, щоб відповісти на питання.
- Після відповідей на питання мікрофони обидвох кандидатів знову працюватимуть.