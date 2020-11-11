США знову розширюють санкції проти "Північного потоку-2", – ЗМІ
Сполучені Штати вирішили розширити санкції проти газопроводу "Північний потік-2". У санкційний список потраплять страхові та сертифікаційні компанії, які працюють з російськими судами.
Нові санкції США проти "Північного потоку-2"
Про розширення санаційного списку домовилися учасники переговорів Палати представників та Сенату Конгресу. Про це повідомляє пише Bloomberg із посиланням на три джерела, ознайомлені з цим питанням.
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Санкції проти газопроводу "Північний потік-2" будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами по завершенню проєкту,
– йдеться у повідомленні.
Штрафи внесуть до закону про національну оборону 2021 року. Документ планують прийняти до кінця цього року.
Як тепер вводитимуть санкції
Сенатор від Нью-Джерсі Боб Менендез, високопоставлений демократ з комітету Сенату з міжнародних відносин, заявив, що члени Конгресу хочуть "дати зрозуміти, що Німеччина, як союзник, і державні чиновники всередині країни, не братимуть участі ні в яких подібних санкції".
Формулювання, які будуть застосовуватися до цих санкцій, тепер вимагають, щоб США повідомили про це союзників до введення обмежень,
– пише видання.
Положення додали після заяви голови палати представників Нью-Йорка Еліота Енгеля. Він висловив стурбованість: мовляв, санкції завдадуть шкоди Німеччині та іншим європейським країнам та відпустять Росію "з гачка".
До слова, у новому законодавстві про санкції уточнюють, що раніше введені санкції застосовуються до всієї діяльності з прокладання труб та страхування.
Що відомо про "Північний потік-2"?Газопровід, який Росія будує в обхід України до Німеччини. Його не можуть добудувати через санкції. Чергове загострення пов’язане з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Німеччина через це заявляла, що може не допустити завершення роботи над газопроводом.
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