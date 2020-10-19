Група Метінвест трансформує соціальне партнерство з містами своєї присутності, піднімаючи його на новий рівень. В ході "круглого столу" щодо спільного розвитку комплексу міських програм компанія підписала меморандум на 6 років про співпрацю з муніципалітетом Маріуполя.

Для компанії важливий якісний результат. Група Метінвест першою в Україні почала впроваджувати підхід сталого розвитку міст – від системних щорічних програм соціального партнерства 10 років назад до реалізації довгострокових і комплексних проєктів в Маріуполі з 2015 року. В рамках підписаного меморандуму про співпрацю разом з муніципалітетом компанія має намір брати участь у реалізації програм "Більше ніж турбота", "Більше ніж сталь" і "Більше ніж мрія".

Деякі знакові проєкти охорони здоров'я за програмою "Більше ніж турбота" вже знаходяться в стадії реалізації. Наприклад, за підтримки Групи Метінвест завершено капітальний ремонт другого дитячого інфекційного відділення міськлікарні №4. На черзі – перше відділення і баклабораторія. Також в проєкти програми увійшли створення комунальних лабораторного та діагностичного центрів, реконструкція інфекційного відділення міськлікарні №1 і капремонт ендокринного відділення міськлікарні №4.

За програмою "Більше ніж сталь" заплановано будівництво чотирьох об'єктів зі сталевим каркасом. Перший з них уже готовий. За підтримки металургів і ремонтників Метінвесту виконано реконструкцію міського пірса. Крім того, будуть побудовані два житлових будинки зі сталевим каркасом і центр адміністративних і соціальних послуг в Центральному районі Маріуполя. Сталеве будівництво – найбільш перспективний напрямок в сучасних світових практиках. Будівлі зі сталі більш економічні і при цьому набагато практичніші традиційних будівельних технологій. Багатоповерхові споруди зводяться за короткий проміжок часу, можуть бути будь-яких конструкцій і модифікацій, але завжди практичні та надійні в експлуатації.

У програму "Більше ніж мрія" увійшов комплекс проєктів, що дозволяють вдихнути нові смисли в поняття зеленого і процвітаючого міста. Це двоетапна реконструкція парку імені Гурова, реконструкція площі Свободи, Лівобережної набережної, Піщаного пляжу й алеї "Якір". Роботи з оновлення площі Свободи вже завершені. До Дня міста на ній з'явилася ультрасучасна система для проведення візуальних шоу у вигляді голубів, яку подарувала Група Метінвест.

"Бізнес не може жити окремим від міста життям. Тим більше, коли це містоутворюючі підприємства, на яких працює близько 30% працездатного населення. Це наші люди, і ми хочемо, щоб вони жили в комфортному місті. За десять років ми направили 850 млн гривень соціальних інвестицій в Маріуполь. Ми жодного разу не відмовилися від узятих зобов'язань, попри напружений час, війну, економічні кризи й пандемію. У критичних умовах виділяли додаткове фінансування. Тому що для акціонерів компанії розвиток міст не менш важливий, ніж модернізація підприємств. Вони готові допомагати й допомагають, беручи безпосередню участь у просуванні спільного сталого розвитку міст та громад", – розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Партнерська підтримка Метінвесту вже допомогла нам реалізувати чимало важливих для міста і для його жителів проєктів: від комфортних парків і скверів, сучасних просторів для молоді та центрів адміністративних послуг до установки необхідних сьогодні кисневих постів і відремонтованих лікарень. Коли є така синергія бізнесу і муніципалітету, з'являється впевненість, що ми реалізуємо всі заплановані проєкти, підвищивши рівень медицини й освіти, покращимо інфраструктуру і зробимо Маріуполь більш комфортним для городян,

– зауважив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, в Маріуполі вже в наступному році побудують перший сталевий будинок. Для зведення сучасного будинку знадобиться близько 300 тонн металу, який виготовлять на меткомбінатах "Азовсталь" та імені Ілліча Групи Метінвест. Стіни будуть виконані із залізобетону, що дозволить виконувати будівельно-монтажні роботи в стислі терміни. Крім того, сталевий каркас можна легко посилити й реконструювати, або розібрати в кінці експлуатації, що дає додаткові економічні та екологічні переваги.

Також нагадаємо, коли Україна опинилася перед загрозою пандемії, державна система охорони здоров'я була абсолютно не готова до нового виклику. Не вистачало обладнання для надання допомоги хворим з ускладненнями від коронавірусу – сучасних апаратів ШВЛ, аналізаторів проб, а також засобів захисту для медиків і експрес-тестів. Першим на допомогу країні прийшов Рінат Ахметов. Ще в лютому він виділив 300 мільйонів гривень на допомогу країні в боротьбі з COVID-19. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України. Для ефективної роботи Фондом було створено проєкт "Боротьба з COVID-19 в Україні", який став частиною програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Проєкт не має аналогів в країні. Це найбільша, системна і масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам в боротьбі з коронавірусом. Для вирішення найважливіших медичних потреб країни Рінат Ахметов об'єднав ресурси Благодійного Фонду, ФК "Шахтар" і інших активів SCM. З лютого 2020 року Фонд Ріната Ахметова забезпечує лікарів, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом, найнеобхіднішим. Державним лікарням передано більше ніж 200 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту. Також медики отримали від Фонду 320 тисяч експрес-тестів. Ключовим елементом допомоги країні в рамках проєкту Фонду Ріната Ахметова "Боротьба з COVID-19 в Україні" стала закупівля для державних лікарень понад 200 суперсучасних апаратів ШВЛ.

Своєю чергою, Міжнародний благодійний Фонд Вадима Новинського в честь Покрови Пресвятої Богородиці передав медичним установам 1 млн медичних масок, 100 тисяч експрес-тестів, 10 апаратів ШВЛ, 10 інфекційних боксів і 850 костюмів для біозахисту, 1000 пар окулярів для медиків і 3 діагностичні ПЛР системи з наборами одноразових тестів, бокси біологічного захисту та інше обладнання.