Стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який досі перебуває на лікуванні за кордоном, значно погіршився. Наразі він перебуває на повному діалізі, через відмову двох нирок.

Лише наступного тижня стане зрозуміло, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення до Харкова. Про це спершу повідомили ЗМІ з посиланням на друга Кернеса, бізнесмена Павла Фукса. Згодом інформацію про відмову нирок у мера Харкова підтвердили у Департаменті інформації та зв'язків з громадськістю міськради. Зокрема, директор департаменту Юрій Сидоренко розповів про це в коментарі "Українській правді".

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На жаль, ми підтверджуємо цю інформацію. Але це не скасовує того, що Геннадій Адольфович зможе виконувати свої обов'язки. На гемодіалізі люди живуть,

– сказав він.

Що про стан Кернеса сказав Фукс

Спершу про погіршення стану Кернеса повідомив Павло Фукс. Він наголосив: у нього відмовила вже друга нирка.

У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес перебуває на стовідсотковому діалізі,

– наголосив він.

Раніше Фукс прогнозував, що Кернес може повернутися в Харків до 30 грудня.

Водночас син Геннадія Кернеса, Кирило, заявляв, що не має інформації про погіршення стану здоров’я батька.

Він повідомив ЗМІ, що його тато "не повинен повернутися, а повернеться до Харкова".

У мене немає такої інформації про відмову нирки. Нічого вам сказати не можу. Останній раз тиждень тому розмовляли. Це наші сімейні справи. Заледве, але каже, що скоро повернеться до Харкова,

– прокоментував ситуацію Кирило Кернес.

Що відомо про стан Геннадія Кернеса: коротко

Мер Харкова не з'являвся на публіці з кінця серпня.

У вересні в нього підтвердили COVID-19 і двостороннє запалення легенів. Спершу він лікувався у Харкові, а згодом його перевезли до Берліна.

Лікується Кернес у німецькій клініці "Шаріте".

На початку жовтня бізнес та товариш Кернеса Фукс повідомив, що той отримав негативний тест на коронавірус.

Водночас поки Кернес лікується за кордоном, його втретє обрали міським головою Харкова.

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