Стан мера Миколаєва Сєнкевича погіршився: COVID-19 дав ускладнення
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, заражений коронавірусом, перебуває у важкому стані. Політика госпіталізували до місцевої лікарні.
Наразі Сєнкевич перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Про це повідомила очільниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай в ефірі Ніс-ТВ.
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На жаль, у нього ускладнення. Ми сподіваємося і все робимо, щоб була позитивна динаміка. Стан його важкий, але стабільний. З незначною позитивною динамікою,
– наголосила Шамрай.
Про своє інфікування COVID-19 Сєнкевич повідомив 9 листопада. Окрім того, він розповів, що медики також виявили у нього пневмонію. Тоді мер Миколаєва заявив, що піде на самоізоляцію, однак продовжить дистанційну роботу.
"У мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію", – заявляв Сєнкевич.
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