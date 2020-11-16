Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, заражений коронавірусом, перебуває у важкому стані. Політика госпіталізували до місцевої лікарні.

Наразі Сєнкевич перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Про це повідомила очільниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай в ефірі Ніс-ТВ.

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На жаль, у нього ускладнення. Ми сподіваємося і все робимо, щоб була позитивна динаміка. Стан його важкий, але стабільний. З незначною позитивною динамікою,

– наголосила Шамрай.

Про своє інфікування COVID-19 Сєнкевич повідомив 9 листопада. Окрім того, він розповів, що медики також виявили у нього пневмонію. Тоді мер Миколаєва заявив, що піде на самоізоляцію, однак продовжить дистанційну роботу.

"У мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію", – заявляв Сєнкевич.

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