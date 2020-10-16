Останніми днями Київ регулярно посідає верхні рядки рейтингу міст світу із найбруднішим повітрям. Гірше хіба що в пакистанському Карачі чи індійському Мумбаї. Винне в цьому глобальне потепління, зміна клімату та і самі кияни. За останні роки кількість автомобілів у столиці збільшилася до 1 мільйона штук.

Сьогодні є безліч сервісів, які дозволяють перевірити стан повітря у місцевості, в якій ви знаходитесь. Екологи повідомили, що в Україні, зокрема у Києві, стан повітря з кожним роком погіршується. Журналісти 24 каналу розповіли у сюжеті, які причини забруднення і які наслідки матиме така ситуація.

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Станції для вимірювання якості повітря

Анна Денисенко – координаторка міських досліджень якості повітря. Вона розпочала розробляти проєкт 1,5 роки тому з командою факультету радіофізики і комп'ютерних систем університету Шевченка.



Інтерактивна карта забруднення повітря / Скриншот з відео

Разом вони створили компактні станції, які вимірюють стан повітря у реальному часі і передають дані на інтерактивну карту. Зараз таких станцій вже 55. Вони розташовані у Києві та в передмісті. Інформація з цих станцій дозволяє поглянути ширше на ситуацію із забрудненим повітрям і порівняти показники за різний період часу.

На початку цього тижня дійсно якість повітря була негативна. Показники були у помаранчевій або червоній зонах. Тобто якість повітря була незадовільною. Але якщо порівнювати з ситуацією, яку ми мали тоді, коли горіли ліси Чорнобиля, то тоді все було набагато гірше,

– повідомила координаторка міських досліджень ЛУН "Місто" Анна Денисенко.

Київ – найзабрудненіше місто

Попри те, що якість повітря може змінитись за добу: від різко негативної до нормальної, екологи наголосили, що, загалом, стан повітря і в Києві, і в Україні погіршується вже не перший рік.

Київ зайняв друге місце на початку цього тижня серед міст у всьому світі з найвищим рівнем забруднення повітря. І хоча зараз українська столиця полишила лідерські позиції в цьому рейтингу, тішитись зарано.



Київ – найзабрудненіше місто / Скриншот з відео

Еколог Олександр Соколенко зазначив: "У Києві стан повітря погіршується. Це через те, що у столиці щороку зростає кількість автомобілів. Тобто автомобільний транспорт на сьогодні є основним головним чинником, який призводить до погіршення стану повітря в місті".

Щороку температура повітря зростає

Також експерт додав, що низька якість повітря – це лише верхівка айсбергу. За його словами, Україна є одним з лідерів за кліматичними змінами та їхніми наслідками. Це означає, наприклад, що в Україні щороку зменшується кількість опадів. Через це збільшується число пожеж, особливо навесні. Внаслідок цього вигорають цілі лісові масиви.

"Ми бачимо це за температурними показниками. Якщо порівняти статистику останніх десяти років Україною загалом і зокрема Києвом, то можна побачити, що на сьогодні середньорічні температури зросли практично на 3 градуси. Це – дуже великий показник. Він показує, що ситуація щодо зростання температури змінюється", – сказав еколог.

Автомобілі спричиняють 80% забруднень

Екологи попереджають:

за 80 % всіх забруднень у великих містах відповідають автомобілі;

друге місце посідають промислові підприємства;

третє – це сезонні явища, коли власники приватних ділянок спалюють на свої території всякий непотріб.

Якщо влада зможе розв'язати питання з цими ключовими проблемами, повітря в місті може стати значно чистішим.

Стан повітря в Україні щороку погіршується: дивіться повний сюжет