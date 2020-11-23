Стан здоров'я українського активіста з Криму Олега Приходька, якого незаконно утримують у російському СІЗО, критично погіршився. Людмила Денісова закликала свою російську колегу Тетяну Москалькову провести терміновий медогляд політв'язня.

Що відомо про стан Приходька

У Приходька є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також порушення слуху та зору. Попри це керівництво СІЗО не забезпечує його право на отримання медичної допомоги. Про це у телеграмі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За словами Денісової, через різке зниження слуху Приходько позбавлений права на справедливий суд. Його адвокат неодноразово звертався до суду з клопотанням про проведення медичного обстеження та лікування активіста. Однак суд ніяк не реагував на звернення юриста.

Кримського активіста утримують у погано освітленій камері, без належної вентиляції, з недотриманням норми санітарної площі на одну особу та у повній антисанітарії – наявні щури, таргани та комахи,

– розповіла Денісова.

Вона додала, відповідно до положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод такі порушення прав прирівнюються до катувань і нелюдського поводження. Вони становлять пряму загрозу життю й здоров’ю Приходька.

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Посадовиця закликала Тетяну Москалькову вжити невідкладні заходи для відновлення прав Приходька. Зокрема терміново провести кваліфікований медичний огляд та забезпечити належні умови тримання відповідно правил ООН щодо поводження з в'язнями.

Що відомо про Олега Приходька