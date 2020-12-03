Шприци, маски, тести: у селі на Сумщині влаштували звалище коронавірусних відходів
У Старому Селі, що на Сумщині, влаштували незаконне звалище медичних відходів. Туди ледь не з усією України звозять використані маски, захисні костюми, використані тести на COVID-19, а то й ВІЛ, шприци.
Всі ці відходи звозять на двори старого радгоспу. Місцеві, яких орендарі приміщення найняли сортувати непотріб, розповідають, що все це привозять з Києва та інших міст. На проблему звернула увагу депутатка Сумської районної ради Анна Валевська.
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Уся ця "утилізація" відбувається за 50 метрів від житлових будинків. Люди бояться, адже вже 3 жителів села померли від коронавірусу. Ми перевірили. Дійсно, на території села зробили звалище медичних відходів, які мають утилізуватися спеціальним чином,
– зазначила вона.
Валевська додала фото та відео звалище до свого допису.
А що кажуть правоохоронці
За словами Валевської, працівники місцевого відділу поліції не прийняли жодних заходів стосовно події.
Працівники райвідділу поліції, які приїхали на звернення жителів, покурили біля дверей і поїхали назад. Власність приватна. Земля – сільради,
– повідомила Валевська.
Позиція місцевої влади
Своєю чергою, керівництво ОТГ запевняє, що знає про подію та реагує.
"Власник приміщень дізнався, що сортує орендар не пластик, а небезпечні відходи ще три тижні тому. Розірвав договір і тепер непотріб мають вивезти. Утилізацію влаштувала фірма "Сумиполімербуд", – зазначила Валевська.
За словами депутатки, "утилізація" розпочалася ще у вересні.
Чому за ці три місяці, або майже місяць як уже дізналися, досі не звернулися офіційно до Екологічної інспекції, служб з надзвичайних ситуацій та СБУ? І чому поліція за цей час не побачила жодної машини? Адже місцеві їх бачать щодня,
– додала вона.
Валевська вважає, що навіть, коли медичні відходи заберуть, екологічні та епідеміологічні наслідки для громади залишаться. При чому на небезпеку наражаються усі жителі села.
"Хто буде відповідати за віруси і ртуть у землі, повітрі, воді і на руках сортувальників, яких наразили свідомо на небезпеку як і все село?" – запитала вона.
Звалище медвідходів на Сумщині: відео
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