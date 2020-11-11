Перевага відкритих аукціонів ДП "Prozorro.Продажі" у їх доступності, відкритості та прозорості.

Раніше вчасно дізнатися про продаж об'єктів малої приватизації було майже неможливо, особливо це стосувалося активів, розташованих у невеликих населених пунктах. Було кілька проблем: або невідомою лишалася вартість майна, або просто фізично не можна було потрапити на аукціон.

Згідно з Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна", який набув чинності в березні 2018 року, мала приватизація відбувається виключно через електронну систему "Prozorro.Продажі", а перший аукціон у системі відбувся 17 серпня 2018 року.

Заведення малої приватизації на "Prozorro.Продажі" усунуло чимало застарілих проблем та нюансів. Сьогодні державне і комунальне майно успішно виставляється на прозорих, відкритих для громадськості, а головне – чесних онлайн-аукціонах, участь в яких може взяти будь-хто.

Приватизація проводиться публічно, адже продаж через "Prozorro.Продажі" не дає можливості обмежити доступ до торгів або створити штучні умови. Вся інформація щодо об'єктів є у відкритому доступі, перебіг та результати аукціонів є прозорими. А держава отримує реальні кошти від цього процесу, – розповів Олексій Соболев, директор ДП "Prozorro.Продажі".

Держава має чимало цікавих та перспективних об'єктів. А будь-який бізнес має можливість стати власником такого об'єкту у будь-якому куточку країни за доступною, вигідною ціною.

Що можна придбати на аукціонах малої приватизації

Більша частина об'єктів малої приватизації – добудовані й недобудовані приміщення, підприємства, ділянки, споруди, невеликі промислові зони, бази відпочинку, гаражі, лазні, магазини та пакети акцій компаній, які належать державі чи місцевій владі. Всі об'єкти, вартість яких не перевищує 250 млн гривень, відносять до категорії так званої малої приватизації.

Чому ці об'єкти не можна було купити раніше? Теоретично, звісно, можна було. Але на практиці це ставало майже неможливо. Головна перешкода – це бюрократія та корупція. Було важко дізнатись, хто, що і за скільки виставляє на продаж. А коли хоча б цю інформацію можна було дізнатись, то потрапити на аукціон було вже складніше. В результаті формально ніби й можна було, а на практиці – ні.

Зараз частину об'єктів виставляє Фонд державного майна, а частину – місцеві ради.

Чим ці об'єкти цікаві? По-перше, їх мало хто бачив раніше. По-друге, їх дуже багато по всій країні. По-третє, ви точно будете знати, що ці об'єкти будуть продані за ринковою ціною. Якщо ніхто не прийде на перші два аукціони, то об'єкти будуть виставлені на аукціон з автоматичним зниженням ціни, і там вже точно знайдеться покупець.

Мала приватизація – великі перспективи

Держава вже виставила на продаж у системі "Prozorro.Продажі" сотні об'єктів малої приватизації. Для підприємців і бізнесменів – це величезна можливість купити щось задля великої перспективи. Подивитись всі об'єкти можна у розділі Аукціони з продажу об'єктів малої приватизації.

Мала приватизація відкрила нові можливості для бізнесу – кожен може прийти й вільно купити щось для себе у держави. Для того, щоб здійснити покупку більше не потрібні зв'язки, знайомства чи хабарі. Саме і з цим бореться система. Рівний доступ усіх учасників та прозорість процесу – ось головна мета ДП "Prozorro.Продажі", адже досвід компанії доводить, що держава може бути надійним партнером для бізнесу, коли діє відкрито, публічно, спираючись на сучасні ІТ-розробки.

"З початку року нам вдалось провести понад 1 500 аукціонів, серед яких є як маленькі об'єкти, так і великі – як готель Дніпро, який при стартовій ціні лоту 88 мільйонів гривень продали за 1 млрд 111 млн. Є багато цікавих об'єктів, які можна побачити у віртуальних кімнатах даних. Загалом, управління об'єктами нерухомості краще передавати приватним інвесторам на конкурсних засадах за допомогою прозорих інструментів системи "Prozorro.Продажі". Коли купується новий об'єкт, то він отримує і нове життя. Така основна мета прозорої приватизації – перетворення непродуктивних активів на продуктивні", – пояснив Дмитро Сенниченко, Голова Фонду держмайна України.

На цей рік заплановані надходження від приватизації у держбюджет 2020 складали 500 млн гривень. Цей план вдалось виконати ще у червні. А до кінця року планується поповнити державний бюджет на понад 3 млрд гривень.

Але у "Prozorro.Продажі" наголошують, що важливим фактором є не лише наповнення бюджету, а те, що приватизація перезапускає економіку, придбаний актив стає об'єктом інвестицій, створення робочих місць та базою для оподаткування і розвитку регіонів.

Дмитро Сенниченко також зазначив, що очікується зняття Верховною Радою заборони на проведення аукціонів з великої приватизації. До ВР вже подано пропозиції, а надходження до бюджету згідно з планом складатимуть 12 млрд грн. В переліку великої приватизації є об'єкти промислового виробництва, розподільчі компанії, обленерго тощо.

Економіка України потребує інвестицій, тому важливо зняти цю заборону. Залучення коштів через велику приватизацію дасть поштовх до створення продуктивних економік, які будуть розвиватись в Україні, – пояснив Голова Фонду держмайна України.

Досвід "Prozorro.Продажі" засвідчує, що держава може бути надійним партнером для бізнесу, коли діє відкрито, публічно, спираючись на сучасні ІТ-розробки.