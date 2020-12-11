26 листопада Укрпатент видав патент на винахід – мультикористувацьку багатомовну систему для створення замовлень і виготовлення вікон і дверей.

Про унікальність системи та створений на її основі портал ми поспілкувались з винахідником та засновником Vitrager.com Романєєвим Олександром.

Олександре, в чому інноваційність проєкту простими словами?

Як відбувається замовлення вікон зазвичай? Це багато обговорень між замовником і дилером або будівельником та менеджерами виробників. Спеціалізований софт, купа важко зрозумілих паперів та витрати часу – все це реальність замовлень вікон до нас. Ми це все спростили та перенесли в онлайн.

Тепер кожен учасник процесу має зручний і легко зрозумілий доступ до створення замовлення. Звичайний покупець, будівельник або дилер – всі вони разом або кожен окремо задають свої вимоги з мобільного телефону через простий конфігуратор. Фахівці виробника вносять свої технічні уточнення та терміни виконання замовлення, і після затвердження замовником або будівельником воно вже йде в роботу.

Онлайн-доступ різних користувачів до створення і редагування замовлення на вікна і складає суть запатентованої системи. Застосування модулю перекладу додатково розширює можливості бізнесу для легкої співпраці клієнтів та компаній з різних країн.

Позитивний висновок європейського патентного відомства додатково свідчить, що ця система є інновацією світового рівня.

Додатково, наш універсальний конфігуратор вікон та дверей дозволяє дилерам та будівельникам зручно співпрацювати з різними постачальниками одночасно з одного акаунту. Це також йде всупереч з усталеною практикою в галузі.

Хто є Вашими користувачами в Україні?

В першу чергу, це дилери та будівельні компанії, які отримали унікальний інструмент для проведення тендерів та створення сучасних онлайн-пропозицій своїм замовникам. Звісно, виробники вікон також не хочуть залишатись осторонь такого потоку замовлень.

В планах створення маркетплейсу для кінцевих замовників, де звичайний замовник зможе прицінитись, переглянути реальні відгуки та вибрати вікна від будь-якого виробника в Україні та місцеву компанію для замірів і встановлення.

Багатомовність системи – нащо вона потрібна українським компаніям?

Імпорт-експорт вікон – це великий бізнес в ЄС. Наша платформа допомагає віконним компаніям працювати на європейському ринку. Не потрібно використовувати послуги перекладача – розрахунки вікон в системі автоматично перекладаються в комерційні пропозиції будь-якою мовою.

Вінницький стартап цікавий для Європи?

Насправді дуже цікавий. Карантин дав поштовх для розвитку онлайн бізнесів по всьому світу, і ми не є виключенням. За Україною уважно спостерігають, тож після травневого анонсу ми отримали багато запитів на співпрацю з різних країн.

Для європейських компаній найбільший інтерес представляють наші інноваційні інструменти продажу – створення онлайн-оферт на вікна та супутній асортимент, легке створення спеціалізованих продаючих вебсайтів тощо.

Споживача, попередньо ознайомленого з реальними цінами та деталями асортименту, набагато простіше обслуговувати та задовольнити. Заявки з наших сайтів мають в рази вищу ефективність, ніж збір контактів через типові форми зворотного зв'язку.

Економія робочого часу – це найбільш відчутна цінність проєкту для європейських бізнес-користувачів порталу Vitrager.

Який вплив пандемії на віконний бізнес?

У віконному бізнесі це не так катастрофічно, як в інших галузях. Всі шукають нові можливості та оптимізуються – по-різному в різних сегментах та різних країнах.

Для підтримки українського бізнесу, оплата за користування нашим сервісом на українському ринку скасована починаючи з 1 грудня. Такі умови діють до 1 березня.

Наша мета – допомогти українським дилерам та виробникам вікон легше пережити зиму та складний період карантинних обмежень.