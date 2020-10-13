Сексуальне насильство і побиття: скільки людей отримали травми під час протестів у Білорусі
За час протестів у Білорусі від тортур силовиків постраждали щонайменше 1 376 людей. Кожен третій з них отримав травми середньої важкості та каліцтва. Окрім того, відомо про 3 випадки сексуального насильства.
Державні органи не оприлюднювали статистику про постраждалих під час протестів у Білорусі, однак збирали такі дані. Про це повідомляє Mediazona.
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Які травми отримали протестувальники
- Легкі травми – гематоми, забої, опіки легкого рівня;
- Середні травми – рвані, черепно-мозкові та комбіновані рани;
- Важкі травми – вогнепальні поранення, травми внутрішніх органів, переломи та травматичні ампутації.
Середній вік скалічених на протестах – 31 рік.
Аналізи поранень від ґумових куль свідчать, що найчастіше силовики цілилися протестувальникам у голову, груди та живіт. Такі постріли можуть завдати найсильнішої шкоди здоров'ю.
Найстрашніші випадки застосування ґумових куль
- Вистрілом у грудну клітину вбили 34-річного Олександра Тарайковського.
- Вистрілом у грудну клітину 37-річному чоловікові пробили легеню. Він провів у комі декілька діб.
- Вистрілом у живіт 24 річному протестувальникові прострелили кишківник. Це привезло до розгерметизації черевної порожнини.
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Як протестувальників калічили світлошумовими гранатами
У перші дні протестів світлошумові гранати застосовували масово. Коли зброя влучала у натовп, тіла протестувальників вкривали уламкові поранення, а вибухова хвиля спричиняла контузії та черепно-мозкові травми.
- 30-річному чоловікові вибухом відірвало праву стопу.
- У 33-річного чоловіка після вибуху діагностували перелом поперечного відростка поперекового хребця
- Одному із постраждалих уламок гранати влучив у груди. Це призвело до легеневої хвороби – пневмотораксу.
Де найчастіше катували людей
Фактично 50% постраждалих отримали травми в автозаках, відділках міліції та в СІЗО на Окрестіна та у Жодіно. Багатьох людей били під час затримань, тоді в автозаку або відділках поліції, а згодом ще й у слідчих ізоляторах. Іноді тортури тривали декілька днів.
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З СІЗО на Окрестіна люди виходили з черепно-мозковими травмами, а також численними гематомами на спині, ребрах, бедрах. Струси мозку отримали близько 200 людей. Ймовірно, затриманих ставили обличчям до стіни, а тоді били кийками.
Окрім того, щонайменше троє чоловіків отримали у слідчому ізоляторі травми, спричинені сексуальним насильством. Серед них є навіть 17-річний підліток.
Що відомо про загиблих під час протестів
- Точну кількість загиблих під час протестів у Білорусі встановити наразі неможливо.
- В офіційній статистиці, яку подає білоруська влада, мовиться про 3 загиблих. Лідери опозиції заявляли про 5 жертв. Однак в ООН стверджують, що насправді загиблих значно більше.