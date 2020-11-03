На перехрестя Жилянської і Антоновича, що у Києві, в ніч на 28 жовтня відбулося одне з найгучніших вбивств в сучасній історії України. Група людей, яких називають суддями Конституційного Суду, вбила понад 5 мільйонів електронних декларацій. Головою цього суду є Олександр Тупицький, який має що приховувати.

Разом з деклараціями судді вбили і розпочаті перевірки, відкриті кримінальні справи по мільйонах, елітних квартирах, дорогих автопарках і "золотих" жомових ямах. Детальніше про це – у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

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Що відомо про главу КСУ Тупицького

Суддею КС Олександра Тупицького призначав ще Віктор Янукович у 2013 році. Очолив суд він вже за президентства Зеленського – у вересні 2019 року.



Тупицького головою КСУ призначив Зеленський / Фото columnist

Справа про "5 листівок"

Найвідоміший абсурд Тупицького – справа про "5 листівок". В 200-х Тупицький, тоді ще суддя райсуду Донецька, присудив адвоката Сергія Салова до 5 років в'язниці за знайдені в нього фейкові випуски газети з повідомленням про смерть тодішнього президента Леоніда Кучми.

Звучить дивно і дико, але. Рішення Тупицького, найімовірніше, приймалося під тиском. Бо на так званих "плівках Мельниченка" Кучма обіцяв вирвати Тупицькому матку, а Янукович – підвісити. Незалежність судової гілки, так.

Салія протримали 7 місяців у СІЗО і випустили, а далі – Європейський суд з прав людини вирок Тупицького скасував. Тепер Тупицький керує найголовнішим судом країни і разом з колегами зносить електронне декларування.

Які статки приховує Тупицький

Будинок у котеджному містечку

Котеджне містечко "Коник", заповідний Жуків острів в Києві. Місце красиве і дороге. В одному з перших будинків при в'їзді, на майже пів тисячі квадратних метрів, прописаний суддя Тупицький. Так в декларації і сказано – адреса реєстрації.



Будинок Тупицького у котеджному містечку "Коник" / Скриншот з відео

Ситуація дивна, бо за реєстром нерухомості земля і будинок належать Сергію Левченку. Людей з таким прізвищем і ім'ям безліч, тож з'ясувати, як судді вдалося прописати в котеджі, нереально. А от вартість будинків тут дізнатися простіше.

За будинок, у якого така ж площа і на тій же земельній ділянці, ба більше, на цій же вулиці – просять 1,1 мільйон доларів.

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Держдачі в Конча-Заспі та маєток в Криму

А ось вже держдачі в Конча-Заспі. Та сама закрита від сторонніх охоронювана територія, де нещодавно оселився президент Зеленський. Очільник КС – не рядовий громадянин, тож будиночок в оренду для нього тут знайшли.

А ще – маєток на 220 квадратів в Кореїзі, в окупованому Криму. Скільки суддівській родині потрібно житла? Судячи з усього – вищеназваного замало.



Маєток Тупицького в Криму / Фото "Схем"

Будинок тещі

Влітку 2019 року Тупицький купив землю у Василькові під Києвом. Небагато – 7, 5 соток. А от за рік до цього його теща стала власницею вже аж 4 сусідніх ділянок. 2 роки – і намалювали маєток.

Однак увага! На землі судді Тупицького лише дитячий майданчик. На території тещі:

басейн;

будинок;

власне озеро.

Все відгороджено високим парканом.



Зеленим виділено територію Турицького, білим – тещі / Скриншот з відео

В декларації будинку не знайти. Навіть не тому, що своїм рішенням судді ці декларації вбили, а тому що там його немає. Бо ж маєток – на тещі.

Квартира у Києві

Є в декларації Тупицького ще одна не дуже зрозуміла річ – квартира в Києві на понад 200 квадратних метрів. Лише примітка – "періодичне проживання". Доповідаємо. Це квартира у "Новопечерських липках" – дуже дорогих і "дуже печерських".



Квартира у "Новопечерських липках" зареєстрована на мамі Тупицького / Скриншот з відео

Власницею квартири, а ще аж 2 паркомісць, тут же записано 80-річну Галину Тупицьку. Найімовірніше, це матір судді, яка сама зареєстрована в Черкаській області.

Мінімальна ціна квадратного метра в цьому будинку, яку нам вдалося знайти, 3 тисячі 200 доларів. Ця квартира нині може коштувати приблизно 700 тисяч доларів. Це орієнтовно 20 мільйонів гривень. Паркомісця ми вже і не рахували, сльози заважали. Мама любить розкіш.

Як відбулося скасування е-декларування

На початку серпня 2020 року 47 нардепів поскаржились в Конституційний Суд, що їм доводиться "декларуватися" і показувати всім нам свої статки. Мільйони з ям на Полтавщині, подаровані мамами спорткари, орендовані за копійки пентхауси в центрі – от все це.

А моніторинг способу життя, на думку депутатів, – це втручання в особисте, ще й майже стеження. Тому, якщо коротко, заявили, що все це треба якось заборонити.

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Хто є серед депутатів

Віктор Медведчук;

Сергій Льовочкін;

Нестор Шуфрич;

Вадим Рабінович;

Вадим Столар;

Наталя Королевська;

Ілля Кива.

Якщо коротко – ОПЗЖ і коломойське утворення "За Майбутнє". Саме ті люди, яких регулярно ловлять на сумнівних схемах, ухилянні від декларування і приховуванні статків невідомого походження в офшорах.

Зазвичай процес розгляду в Конституційному Суді довгий. Справи можуть там лежати роками. Однак не у цьому разі, адже декларування стосується і самих суддів. Вони також зобов'язані показувати скільки заробляють, на що витрачають і так далі. А ще – на суддів так само чекали штрафи і посадки за порушення антикорупційного закону

І вони вирішили – треба поберегтись. Підтримати депутатів. І заборонити антикорупційні процеси. Бо якось суддям ця боротьба з корупцією тисне.

Конституційний Суд заборонив декларування. Судді заявили, що через те, що суддю також можуть посадити або оштрафувати за "мутки" з деклараціями – руйнується незалежність судової системи. Покарання за брехню в деклараціях більше немає. Ніякого: ні посадки, ні навіть штрафу.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу

НАЗК втратило майже всі свої повноваження. Реєстру декларацій більше немає. Відкритих детективами НАБУ кримінальних проваджень більше немає. В перспективі – втрата безвізу з ЄС, там вже висловилися з цього приводу. Всі здобутки антикорупційної реформи полетіли в жомову яму.

Наступного дня "розрулювати" ситуацію кинувся президент. Зібрав РНБО, розпорядився, щоб Кабмін знову запустив реєстр декларацій і вніс в парламент законопроєкт про припинення повноважень суддів КС.

І все це не дуже законно, ми на порозі системної політичної кризи.

Поки Віктор Медведчук з Іллею Кивою "сьорбають" на радощах колекційне шампанське, яке тепер і декларувати не потрібно, ми розкажемо про суддів. Які статки їм настільки не хочеться показувати, що вони без перебільшення ризикнули країною?

Ми зупиняли декларації 11 суддів Конституційного Суду. Статкам, яких легко могла б позаздрити аналогічна кількість друзів легендарного Оушена. Ми зібрали кілька найяскравіших історій.

Про статки інших суддів КСУ – дивіться у повному випуску "Наші гроші".