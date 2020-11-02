Українські букмекери вважають, що на президентських виборах у США 3 листопада перемогу здобуде Джо Байден. Букмекер "Паріматч" оцінює його шанси як 1,32 до 1, а букмекер "ФавБет" – як 1,5 до 1.

Ставка на перемогу чинного президента Дональда Трампа у "Паріматч" становить 3,2 до 1, у "ФавБет" – 2,6 до 1. Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про рейтинги Трампа та Байдена

Соціологічні дослідження, оприлюднені 23 – 26 жовтня, свідчать, що за Байдена планують проголосувати 54% виборців. За Трампа готові віддати свої голоси лише 42% виборців.

Водночас рейтинг Байдена дещо знизився після другого раунду президентських дебатів. Ще на початку жовтня за лідера демократів зібралися голосувати 56% американців.

Що відомо про президентські вибори у США

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.

Суперниками на виборах є чинний президент США Дональд Трамп та кандидат від демократів Джо Байден.

І Трамп, і Байден вже проголосували на виборах достроково. Трамп наголосив, що віддав свій голос "за хорошого хлопця на ім'я Трамп". Байден не розкрив таємницю свого голосування.

Достроково вже проголосували понад 90 мільйонів американців.

Ставки світових букмекерів відрізняються. Одні букмекери вже називають переможцем Байдена, інші – кажуть, що у Трампа доволі непогані шанси залишитися президентом США.



Вибори в США 2020 рейтинги кандидатів / Інфографіка 24 канал