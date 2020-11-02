Українські букмекери ставлять на перемогу Байдена на президентських виборах у США
Українські букмекери вважають, що на президентських виборах у США 3 листопада перемогу здобуде Джо Байден. Букмекер "Паріматч" оцінює його шанси як 1,32 до 1, а букмекер "ФавБет" – як 1,5 до 1.
Ставка на перемогу чинного президента Дональда Трампа у "Паріматч" становить 3,2 до 1, у "ФавБет" – 2,6 до 1. Про це повідомляє 24 канал.
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Що відомо про рейтинги Трампа та Байдена
Соціологічні дослідження, оприлюднені 23 – 26 жовтня, свідчать, що за Байдена планують проголосувати 54% виборців. За Трампа готові віддати свої голоси лише 42% виборців.
Водночас рейтинг Байдена дещо знизився після другого раунду президентських дебатів. Ще на початку жовтня за лідера демократів зібралися голосувати 56% американців.
Що відомо про президентські вибори у США
- Вибори президента США відбудуться 3 листопада.
- Суперниками на виборах є чинний президент США Дональд Трамп та кандидат від демократів Джо Байден.
- І Трамп, і Байден вже проголосували на виборах достроково. Трамп наголосив, що віддав свій голос "за хорошого хлопця на ім'я Трамп". Байден не розкрив таємницю свого голосування.
- Достроково вже проголосували понад 90 мільйонів американців.
- Ставки світових букмекерів відрізняються. Одні букмекери вже називають переможцем Байдена, інші – кажуть, що у Трампа доволі непогані шанси залишитися президентом США.
Вибори в США 2020 рейтинги кандидатів / Інфографіка 24 канал
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