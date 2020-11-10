Більшість українців – проти впровадження загального декларування доходів для всіх категорій громадян. Подавати щорічну податкову декларацію не хотіли б 54% опитаних.

Українці не хочуть платити додаткові податки

Також українцям не до вподоби ініціативи щодо додаткових податків при придбанні телефонів, телевізорів та планшетів. Про це свідчать результати опитування проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Ставлення до ідеї загального декларування доходів всіх категорій громадян:

54% опитаних – не підтримують;

38% – підтримують;

8% – важко відповісти.

Опитування щодо загального декларування / Скриншот з сайту "Рейтинг"

Ставлення до одноразового декларування (за ставкою 9 – 10%) громадянами наявного у них майна та коштів, з якого не сплачено податки:

26% – підтримали;

51% – проти;

6% – байдуже.

Ставлення до запровадження додаткових податків при придбанні смартфонів, телевізорів, планшетів – задля нарахувань авторам інтелектуальної продукції:

18% – за;

63% – проти;

8% – важко відповісти;

11% – байдуже.