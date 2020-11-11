Якби бойові дії у Нагірному Карабасі тривали й надалі, могли б "впасти" важливі міста регіону: Степанакерт, Мартуні, Аскеран. Тож Вірменія підписала угоду про перемир'я, аби уникнути цього.

У Нагірному Карабасі міг би бути колапс. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у відеозверненні, яке оприлюднив у фейсбуці.

Важливо Ми повинні зупинитись, – Пашинян пояснив, чому підписав угоду щодо Нагірного Карабаху

Тисячі наших солдатів могли б опинитися в оточенні, тобто стався б колапс. Ми були змушені підписати цю угоду,

– наголосив Пашинян,

За словами прем'єра, генштаб доповідав йому про проблеми з ресурсами, політичне керівництво Арцаха поділяло цю позицію. Крім цього, Пашинян стверджує, що багато військовослужбовців з передової відправляють відеоролики, де підтримують таке рішення.

Про яку угоду йдеться

Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Домовленість також передбачає розміщення у регіоні російських миротворців на 5 років.

Крім цього, сторони мають обмінятись військовополоненими та тілами загиблих.

Біженці зможуть повернутись у Нагірний Карабах.

До слова, у Вірменії вкрай різко сприйняли угоду. Люди вийшли на протест та захопили будівлю парламенту та уряду.

Детальніше про перебіг конфлікту у Нагірному Карабасі читайте за посиланням.