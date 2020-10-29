Реформувати Конституційний суд та його роботу потрібно швидко та окремо від реформи судової системи країни. Адже КСУ не є органом системи судочинства, а вищим гарантом верховенства Конституції.

У Конституційного суду з судочинства є тільки назва "суд". Про це на засіданні РНБО заявив заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, пише Інтерфакс-Україна.

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Конституційний суд – це не орган системи судочинства. Нам потрібно розуміти, що в реформу судової системи ми навряд чи можемо" закатати "реформу Конституційного суду,

– зазначив Стефанчук.

За його словами, питання Конституційного суду слід розглядати окремо, позаблоково. "Я за судову реформу, але питання Конституційного суду має вирішуватися швидко і за її межами", – підсумував заступник глави Ради.

Адже цей орган є найвищим гарантом верховенства Конституції в Україні.

Рішення КСУ і скандал щодо цього