Реформу КСУ треба проводити швидко і окремо від змін судової системи, – Стефанчук
Реформувати Конституційний суд та його роботу потрібно швидко та окремо від реформи судової системи країни. Адже КСУ не є органом системи судочинства, а вищим гарантом верховенства Конституції.
У Конституційного суду з судочинства є тільки назва "суд". Про це на засіданні РНБО заявив заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, пише Інтерфакс-Україна.
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Конституційний суд – це не орган системи судочинства. Нам потрібно розуміти, що в реформу судової системи ми навряд чи можемо" закатати "реформу Конституційного суду,
– зазначив Стефанчук.
За його словами, питання Конституційного суду слід розглядати окремо, позаблоково. "Я за судову реформу, але питання Конституційного суду має вирішуватися швидко і за її межами", – підсумував заступник глави Ради.
Адже цей орган є найвищим гарантом верховенства Конституції в Україні.
Рішення КСУ і скандал щодо цього
- Конституційний суд 27 визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
- Рішення прийняли після позову депутатів від ОПЗЖ та "За майбутнє".
- Згодом НАЗК закрили доступ до реєстру електронних декларацій чиновників.
- Міжнародні партнери України негативно сприйняли таке рішення суду та назвали його кроком у минуле. під загрозою опинився і безвізовий режим з ЄС.
- 29 жовтня Зеленський скликав засідання РНБО. За його підсумками Кабмін розпорядився відновити вільний доступ до реєстру е-декларацій.