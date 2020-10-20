Наскільки архітектура та будівництво – жіночі професії? Що треба, аби стати успішним архітектором у сьогоденні? Чи можливо поєднувати роботу інженером чи архітектором з особистим життям?

Такі питання обговорювали фахівчині цієї сфери на дводенному навчальному онлайн-модулі STEM is FEM зі школярками з усієї України.

Засновниця та головний архітектор бюро IK-architects Катерина Ярова зауважила, що сьогодні для успішної кар'єри архітектора не достатньо вищої школи архітектури. Фахівчиня розповіла про багатогранність цієї професії, зауваживши, що архітектор – це перш за все покликання. Це справа, якої навчаєшся протягом усього життя, тож треба бути готовим до додаткових занять, до вивчення багатьох суміжних дисциплін.

Наприклад, інженер чи будівельник – це багато знань про одне. Архітектор – це трохи, але про все. Архітектор – мов диригент. Він власноруч не володіє інструментами, але розуміє, як вони всі працюють і зводить їх в єдиний ансамбль. В обов'язки архітектора дуже часто входять не лише проєктування, креслення та малювання, але й організаторська та психологічна робота, коли треба відстоювати свою точку зору на той чи інший проєкт,

– розповіла Ярова.

У зустрічі взяли участь і мотиваційні спікерки, які надихнули дівчат обирати професії за покликом, а не через гендерні стереотипи. Амбасадорка України в Республіці Північна Македонія Наталія Задорожнюк наголосила на тому, що головне для успіху – не стать, а віра в себе та наполеглива праця.

Будьте впевнені в собі та вірте у себе. Мрії реально збуваються. Не порівнюйте себе з іншими. У кожного різні можливості та здібності. Встановлюйте та підіймайте планки для себе. Найголовніше – це ви. Не нехтуйте своїми слабкостями, працюйте з ними. Коли в мене почалася боязнь публічних виступів, замість того, аби зменшити кількість заходів, я навпаки робила їх більше, і подолавши страх, знову полюбила цю справу,

– поділилася Задорожнюк.

На завершення дводенної програми дівчата позмагалися у конкурсі на найкращий 3D-макет велосипедних станцій для свого міста.

"Дівчата підготували багато цікавих проєктів, що передбачають створення велосипедної станції з додатковими опціями. Перемогу отримала бориспільчанка Катерина Калініченко, яка виконала проєкт в екостилі, додавши до велостанції можливість заряджати мобільні телефони від сонячної батареї, – розповідає ініціатор проєкту STEM is FEM, інвестор Reface Сергій Токарєв, – Вона отримає професійний графічний планшет, що надасть можливість вдосконалюватися в цій сфері. Інші фіналістки матимуть змогу пройти спеціалізовані курси з архітектури на освітній онлайн-платформі".

Зазначимо, STEM is FEM – освітній проєкт, що популяризує STEM спеціальності (наука, технології, інженерія та математика) серед українських дівчат через проведення тематичних навчальних модулів, лекцій та майстер-класів.