Чим швидше почнеться перша сесія Харківської обласної ради, тим якіснішим буде бюджет регіону на 2021 рік і тим краще працюватиме соціальна інфраструктура.

Так вважає Степан Масельський, якого висунула на посасду заступника голови облради найбільша фракція – "Блок Кернеса "Успішний Харків", повідомляє "РБК-Україна".

Як відомо, на завтра, 30 листопада, заплановано засідання Харківської обласної територіальну виборчої комісії. На ньому буде визначено дату відкриття першої сесії облради, на яку збереться оновлений за підсумками місцевих виборів-2020 склад депутатів.

Степан Масельський заявив, що виступає за якнайшвидше проведення першого засідання "післявиборчої" Харківської облради.

"Часу на розкачку немає: чим швидше ми зберемося, тим краще. У обласних депутатів серйозний набір завдань, які треба оперативно вирішувати. Потрібно ухвалювати бюджет, стверджувати цільові програми, від яких залежить стабільна робота соціальної сфери – зокрема, зарплати вчителів, лікарів, які перебувають на передовій боротьби з пандемією", – вважає політик.

Нагадаємо, що до Харківської обласної ради обрано 120 депутатів, з яких 46 представляють" Блок Кернеса "Успішний Харків", 29 – ОПЗЖ, 17 – "Слугу народу", 17 – "Блок Світличної "Разом", 11 – "Європейську солідарність".

За інформацією ЗМІ, в минулу п'ятницю відбулися збори депутатів "Блоку Кернеса "Успішний Харків", що пройшли в обласну раду. На заході Степану Масельському доручили почати переговори про співпрацю з усіма іншими політичними силами.

"У нинішніх непростих умовах найголовніше пам'ятати, в чому полягає сенс роботи депутатів обласної ради. Нас вибрали не заради яскравих публічних виступів і дискусій, а для того, щоб ми працювали для людей Харківщини ", – підкреслив Масельський.

Наразі Степан Масельський, племінник легендарного першого губернатора Харківської області Олександра Масельського, працює на Харківщині головою Балаклійської районної ради. На початку "нульових" він був економічним радником голови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова, потім його заступником, а згодом наприкінці 2004 – на початку 2005 років його призначили губернатором регіону – наймолодшим на той час в Україні.