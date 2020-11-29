Степанов анонсував перевірки по всіх лікарнях України після трагедії в Жовкві
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на трагедію, що трапилась у Жовкві 27 листопада. Там через відключення світла у лікарні загинули двоє пацієнтів, що перебували на апараті ШВЛ.
До лікарні вже направили перевірку. Також перевірки мають провести у лікарнях по всій Україні. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав очільник МОЗ Максим Степанов.
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Лікарня, де трапилася трагедія, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не перемикався автоматично. На місце терміново направлена комісія, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації є неприпустимими,
– наголосив він.
Степанов пообіцяв тримати роботу комісії на особистому контролі.
Також міністр додав, що лікарі з усіх сил намагалися врятувати пацієнтів. Зокрема, – за допомогою мішка Амбу. Йдеться про ручний апарат для штучної вентиляції легенів, що застосовується до пацієнтів з порушенням дихання.
Коротко про загибель пацієнтів на ШВЛ у Жовкві:
- У Жовківській ЦРЛ ввечері 27 листопада відключили світло. Електроенергії не було приблизно годину.
- Водночас у лікарні не спрацював генератор, який би мав забезпечити функціонування лікарні та зокрема реанімаційного відділення. Водночас на момент приїзду слідчо-оперативної групи генератор чомусь був у гаражному приміщенні на території лікарні, при чому – не підключений до електромережі.
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- Фактично через зникнення світла у лікарні, в реанімаційному відділенні ЦРЛ померли двоє пацієнтів, приєднаних до апаратів ШВЛ. У цих людей були діагностовані двобічна пневмонія і COVID-19.
- Поліція вже відкрила кримінальне провадження через загибель людей. Винуватцям загрожує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
- Тим часом голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив, що ініціює звільнення очільника Жовківської райдержадміністрації, а також головного лікаря лікарні, де трапилась трагедія.
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