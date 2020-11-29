Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на трагедію, що трапилась у Жовкві 27 листопада. Там через відключення світла у лікарні загинули двоє пацієнтів, що перебували на апараті ШВЛ.

До лікарні вже направили перевірку. Також перевірки мають провести у лікарнях по всій Україні. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав очільник МОЗ Максим Степанов.

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Лікарня, де трапилася трагедія, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не перемикався автоматично. На місце терміново направлена комісія, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації є неприпустимими,

– наголосив він.

Степанов пообіцяв тримати роботу комісії на особистому контролі.

Також міністр додав, що лікарі з усіх сил намагалися врятувати пацієнтів. Зокрема, – за допомогою мішка Амбу. Йдеться про ручний апарат для штучної вентиляції легенів, що застосовується до пацієнтів з порушенням дихання.

Коротко про загибель пацієнтів на ШВЛ у Жовкві:

У Жовківській ЦРЛ ввечері 27 листопада відключили світло. Електроенергії не було приблизно годину.

Водночас у лікарні не спрацював генератор, який би мав забезпечити функціонування лікарні та зокрема реанімаційного відділення. Водночас на момент приїзду слідчо-оперативної групи генератор чомусь був у гаражному приміщенні на території лікарні, при чому – не підключений до електромережі.

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