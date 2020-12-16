Дуже далеко до ідеалу, – Степанов прокоментував ситуацію в МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав ситуацію у медичній сфері України, яку очолює, далекою до ідеалу. Основною причиною цього є несерйозне ставлення до неї та погане фінансування.
Він зауважив, що у МОЗ намагаються виправити ситуацію. Про це Степанов розповів в інтерв'ю 24 каналу.
До теми Чому в Україні зменшується кількість хворих на COVID-19: відповідь Степанова
За словами Степанова, у міністерстві намагаються покращити ситуацію з ліжками з киснем. "Ми в кінці серпні вже мали 8 880 ліжок з киснем, а зараз – приблизно 34 тисячі, і ми далі збільшуємо. Зрозуміло, що іноді виникають проблемні питання. Ми реагуємо на кожен такий випадок. Поправляємо, говоримо, що треба змінити", – сказав міністр.
Ми не говорили ніколи, що в нас все ідеально. У нас дуже далеко до ідеалу. Але хочу підкреслити: для того, щоб у нас це було ідеально чи принаймні близько до ідеалу – треба кардинально змінити своє ставлення до цієї сфери,
– запевнив Степанов.
Він зазначив, що 470 лікарень в Україні працюють для хворих на COVID-19. Не усі керівники цих лікарень роблять все правильно, однак ситуацію у МОЗ виправляють. Ситуації, про які розповідають у соціальних мережах, також з'ясовують.
До теми Степанов відповів, чи готовий вакцинуватись російською вакциною
Він також зауважив, що в Україні хронічне недофінансування медицини. Степанов погодився, що недофінансовуються й інші галузі, однак медицина та здоров'я, на його думку, найважливіше, що може бути.
Поділитися новиною