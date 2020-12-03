Нардепи активно збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Йому навіть вже нібито почали шукати заміну. Натомість сам міністр на це не зважає і прокоментував дії своїх колег.

Степанов запевнив, що увесь час, поки нардепи збирають підписи, він наполегливо працює. Про це Степанов сказав в ефірі 24 каналу.

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"Фракція "Голос" і ще деякі політичні сили почали збирати голоси за мою відставку, починаючи ще з квітня. Відтоді вони то збирають підписи, то припиняють", – зазначив Степанов.

Я можу сказати, що я роблю з квітня: збільшую кількість ліжок з киснем, збільшую кількість тестувань в сотні разів. В кожного свої здобутки,

– підсумував міністр.

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