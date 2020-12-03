В кожного свої здобутки, – Степанов прокоментував збір підписів за свою відставку
Нардепи активно збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Йому навіть вже нібито почали шукати заміну. Натомість сам міністр на це не зважає і прокоментував дії своїх колег.
Степанов запевнив, що увесь час, поки нардепи збирають підписи, він наполегливо працює. Про це Степанов сказав в ефірі 24 каналу.
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"Фракція "Голос" і ще деякі політичні сили почали збирати голоси за мою відставку, починаючи ще з квітня. Відтоді вони то збирають підписи, то припиняють", – зазначив Степанов.
Я можу сказати, що я роблю з квітня: збільшую кількість ліжок з киснем, збільшую кількість тестувань в сотні разів. В кожного свої здобутки,
– підсумував міністр.
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Ймовірна відставка Степанова: що відомо
- Про те, що Максима Степанова планують звільнити до кінця 2020 року, повідомили ЗМІ. Вони посилались на власні джерела в Офісі Президента.
- Зважаючи на таку новину, вже почали обговорювати кандидатуру на посаду нового голови МОЗ. Навіть припустили, що замінити Степанова може головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
- Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що 13 листопада Кабмін підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Варто зазначити, що одразу після цього Степанов пішов на лікарняний. Тоді він спростував інформацію про свою відставку.
- Активісти та громадські організації періодично проводять протести за відставку Степанова. Це розпочалось ще у травні 2020 року. Все через певні рішення міністра в питаннях бюджету.
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