Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. Наразі про це не мовиться.

Ввести надзвичайний стан можна лише після відповідного рішення Верховної Ради. Про це Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього – рішення РНБО, указ президента і голосування у Верховній Раді,

– наголосив Степанов.

Що ще сказав Степанов

Влада не розглядає варіанту зупинки громадського транспорту по усій території України.

Необхідно знайти баланс, аби вберегти українців від коронавірусу, однак важливо, щоб вони при цьому не втратили роботу.

Ще один локдаун суттєво збільшить рівень безробіття в Україні.

Що відомо про посилення карантину в Україні