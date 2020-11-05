Щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан, – Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. Наразі про це не мовиться.
Ввести надзвичайний стан можна лише після відповідного рішення Верховної Ради. Про це Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього – рішення РНБО, указ президента і голосування у Верховній Раді,
– наголосив Степанов.
Що ще сказав Степанов
- Влада не розглядає варіанту зупинки громадського транспорту по усій території України.
- Необхідно знайти баланс, аби вберегти українців від коронавірусу, однак важливо, щоб вони при цьому не втратили роботу.
- Ще один локдаун суттєво збільшить рівень безробіття в Україні.
Що відомо про посилення карантину в Україні
- За добу 3 листопада в Україні зафіксували рекордну кількість нових заражених – 9 524 людей. Усього наразі у країні – понад 400 тисяч заражених.
- 4 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун наразі не вводитимуть.
- У МОЗ України обговорюють можливість запровадити в Україні карантин вихідного дня.
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