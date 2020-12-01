Найменша сума, на яку треба збільшити бюджет на медицину на 2021 рік – це 57 мільярдів гривень. Навіть не 56, як запевнив глава МОЗ Максим Степанов. Ця сума дозволить просто вижити системі охорони здоров'я.

Думка Степанова про бюджет на охорону здоров'я на 2021 рік

Скільки грошей не вистачає

Бюджет охорону здоров'я – це не тільки про COVID-19. Є багато інших хвороб.

А ще ж потрібно платити гідні зарплати медпрацівникам.

Про це говорив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова" на ICTV увечері 30 листопада, пише 24 канал.

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Зрозуміло, що ми рахували різні варіанти, щоб забезпечити мінімум. Щоб ми, без перебільшення, вижили. Я думаю, що потрібно додати ще приблизно 57 мільярдів гривень,

– заявив міністр.

Так глава МОЗ відповів на питання, на яку суму необхідно збільшити фінансування системи охорони здоров'я у 2021 році, у порівнянні з тією сумою, яку передбачили у поданому урядом на розгляд Верховної Ради проєкті держбюджету.

Яку суму загалом просило Міністерство охорони здоров'я

У бюджетному запиті, який підготувало МОЗ, на систему охорони здоров'я, за словами Степанова, прописали 296 мільярдів гривень. Серед них:

225 мільярдів на фінансування програми медичних гарантій.

15,1 мільярда на закупівлю вакцини проти COVID-19 для всіх груп ризику.

Решта грошей – на інші проєкти, враховуючи й інвестиційні.

Який бюджет на медицину передбачили у проєкті держбюджету-2021

"Нам передбачили 159 мільярдів разом зі спеціальним фондом, 151 мільярд загального фонду", – сказав Степанов. І ще раз наголосив: "Якщо я кажу, що треба додати ще щонайменше 57 мільярдів, це не означає 56 – це означає саме 57".

Якщо нам не дадуть цих грошей, ми будемо більше вмирати, нас нікому буде лікувати, наші лікарі й наші медсестри просто виїдуть за кордон. Це реальність, яку ми побачимо з 1 січня,

– підсумував очільник МОЗ.

Однак і додав дрібку оптимізму: він вважає, що зможе переконати депутатів збільшити фінансування системи охорони здоров'я у остаточному бюджеті на 2021 рік.



Основні цифри з проєкту бюджету України на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

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