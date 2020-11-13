Степанов відмовиться від депутатства в облраді: деталі
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов балотувався до Одеської обласної ради на місцевих виборах. 25 жовтня очільник МОЗ здобув достатньо голосів, аби отримати депутатський мандат.
Степанов пройшов до облради Одещини
На місцевих виборах на Одещині Степанов очолював список "Слуги народу" до облради. Закон дозволяє міністру поєднати урядову роботу та депутатство. Про це Степанов розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".
Раніше Не МОЗ єдиним: Максим Степанов пройшов до Одеської обласної ради
Проте працювати ще й в облраді очільник МОЗ не збирається.
Закон мені це дозволяє. Я вважаю, що добре треба робити щось одне,
– сказав Степанов.
Що відомо про результати виборів в Одесі
Одеська обласна ТВК встановила результати голосування 25 жовтня, згідно з якими 84 кандидати набрали достатньо голосів. Про це мовиться у протоколі комісії.
Які партії пройшли до облради
- ОПЗЖ – 26,81%;
- "Слуга народу" – 17,55%;
- "Довіряй ділам" – 11,8%;
- "Європейська Солідарність" – 10,37%;
- "За майбутнє" – 10,01%;
- "Батьківщина" – 6,84%;
- "Партія Шарія" – 5,09%.
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