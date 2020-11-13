Міністр охорони здоров'я Максим Степанов балотувався до Одеської обласної ради на місцевих виборах. 25 жовтня очільник МОЗ здобув достатньо голосів, аби отримати депутатський мандат.

Степанов пройшов до облради Одещини

На місцевих виборах на Одещині Степанов очолював список "Слуги народу" до облради. Закон дозволяє міністру поєднати урядову роботу та депутатство. Про це Степанов розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Раніше Не МОЗ єдиним: Максим Степанов пройшов до Одеської обласної ради

Проте працювати ще й в облраді очільник МОЗ не збирається.

Закон мені це дозволяє. Я вважаю, що добре треба робити щось одне,

– сказав Степанов.

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