Якщо кількість заражених коронавірусом продовжить стрімко зростати, Україна може повернутися до жорсткіших карантинних обмежень. Повного локдауну не буде, однак із адаптивним карантином доведеться попрощатися.

Українцям необхідно припинити легковажити із COVID-19. Зокрема, політикам варто відмовитися від організації масових заходів на кшталт тих, що були у Запоріжжі (фестиваль Khortytsia Freedom – 24 канал) та Харкові. Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив 5 жовтня в ефірі "Свободи слова".

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Якщо кількість зайнятості ліжок у "ковідних" лікарнях перевищить 60%, МОЗ запропонує вводити додаткові обмеження. У цьому Україна орієнтуватиметься на досвід європейських країн, зокрема, Франції та Ізраїлю.

Я не вважаю, що його (локдаун – 24 канал) треба робити, але вводити обмеження, щоб зупинити ланцюг – треба,

– заявив Степанов.

Очільник МОЗ наголосив: головне, щоб українські лікарні завжди могли надати медичну допомогу усім хворим.

"Щоб не дійшло до ситуації, коли ми почнемо говорити, що ми не можемо прийняти середньої важкості, прийматимемо тільки важких хворих. Або інше якесь сортування. Це неприпустимо", – наголосив Степанов.