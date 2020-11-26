Максима Степанова планують звільнити з посади глави Міністерства охорони здоров'я до кінця 2020 року. ЗМІ пишуть, що наразі йому шукають заміну, але через ситуацію з коронавірусом це непросто.

Перспективи звільнення з посади Максима Степанова прокоментували "Українській правді" джерела з оточення Володимира Зеленського та близькі до роботи МОЗ.

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Виданню повідомили, що Степанов готується до звільнення. Однак наголосили, що є проблема з тим, хто стане новим міністром.

Адже у теперішніх умовах будь-хто, хто обійме цю посаду, по суті матиме завершення кар'єри, "бо через COVID-19 хорошим міністром бути не вийде".

Наразі кандидатом є головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він має великі амбіції та вже втомився бути на своїй посаді. Його кандидатуру підтримує, зокрема, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Співрозмовник в оточенні Зеленського розповів, що у роботі Степанова дещо розчарувалися.

Степанов, ми думали, класний менеджер. Але він, наприклад, дає доручення про доставку кисню на області, а потім може це зовсім не контролювати,

– зазначив співрозмовник.

Та додав, що все робиться "якось в ручному управлінні".

Хто ще раніше говорив про відставку Степанова