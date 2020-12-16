Про те, що дні Максима Степанова на посаді глави Міністерства охорони здоров'я вже закінчуються, у Верховній раді кажуть давно і відкрито. Депутати розходяться тільки в прогнозах, чи станеться це до Нового року або вже після.

Співрозмовники "РБК-Україна" стверджують, що найбільші шанси очолити Міністерство охорони здоров'я у Михайла Пасічника, який з початку року є радником голови Офісу Президента, і на сьогодні займається питаннями дослідження препаратів проти COVID-19.

"Пасічник має досить специфічні навички в галузі фармацевтичного ринку, і до його послуг вдавалися вже неодноразово і при попередніх владах. В останній раз Пасічник з'являвся в публічному просторі у 2014 році, коли міністр охорони здоров'я Олег Мусій призначив його головою Держлікслужби, органу, що відповідає за ліцензування та контроль над виробництвом і торгівлею ліками. Перші ж дні Пасічника на чолі Держлікслужби тоді були відзначені гучним скандалом. Почав він з видачі дозволу на реалізацію і застосування заборонених раніше препаратів індійського виробника "Дженом Біотек". До приходу Пасічника інспектори Держлікслужби неодноразово проводили перевірки підприємства в Індії та фіксували численні порушення", – написав автор статті.

Як зазначає видання, у 2012 та 2013 роках Держлікслужба виявила понад 20 таких порушень, які були визнані критичними та небезпечними для здоров'я людини. Компанію-виробник навіть викрили в підробці документів, що подавалися на сертифікацію в Україні. 40% всього обороту "Дженом Біотек" становив кодеїновмісний препарат "Кофекс", що активно використовувався наркозалежними при кустарному виробництві наркотиків. Після рішення Пасічника про повернення "Кофекс" в Україні препарат був виявлений в великих кількостях на аптечних складах "Фалбі".

До речі, Пасічника пов'язують з ще одним кодеїновмісним препаратом, тільки вже українського виробництва – "Кодтерпіном". Його виробляють на одеському підприємстві "Інтерхім". Офіційно препарат називається протикашльовим засобом, але за своїм складом давно визнаний "аптечним наркотиком" №1 в Україні. "Кодтерпін", як і індійський "Кофекс" широко використовується для приготування наркотику "крокодил",

– повідомляється в статті.

Останній гучний скандал, в якому фігурував Пасічник пов'язаний з банкрутством мережі аптек "Фалбі", яка належала йому.

"Наприкінці квітня 2020 року було розпочато процедуру банкрутства "Фалбі". Тільки виручених грошей від продажу майна, що залишилося не вистачить навіть на покриття боргу перед Укрексімбанком, який на сьогодні становить вже 1 млрд гривень. Dragon Capital в червні в ході розпродажу купила найбільший актив "Фалбі" – складський комплекс у Святопетровском – всього за 145 млн гривень", – мовиться у матеріалі "РБК-Україна".