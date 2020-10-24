Правоохоронці 24 жовтня порушили кримінальне провадження щодо можливого стеження за лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Раніше політик знайшов під своїм авто дивний пристрій.

Подальша кваліфікація кримінальної справи залежатиме від результатів експертизи. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

До теми Арахамія знайшов під своїм авто пристрій для стеження – фото

Наразі кримінальне провадження розпочали за фактом незаконного збору, зберігання інформації про людину та порушення недоторканності приватного життя.

Що цьому передувало

Арахамія 24 жовтня знайшов дивний згорток під колесом автомобіля. Правоохоронці виявили у ньому GPS-трекер, тобто пристрій для стеження. Він працював за допомогою SIM-карти та батарейок.

За словами політика, невідомо, скільки часу пристрій працював. Знахідку вже відправили на експертизу.



Пристрій, що Арахамія знайшов під авто / Фото Давида Арахамії