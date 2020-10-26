Вадим Столар за допомогою своєї людини Михайла Наконечного намагається протягнути в Київраду партію Пальчевського за рахунок голосів "Опозиційної платформи – За життя".

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила журналістка Соня Кошкіна. Вона зазначила, що у партії Пальчевського 4,4%, і до Київради політсила не заходить.

Як ми знаємо, головним бенефіціаром проєкту є Вадим Столар. Друга частина його інтересу сконцентрована в ОПЗЖ (він очолює міську організацію). А виборами займається на 100% його людина Михайло Наконечний. Так ось, просто зараз Наконечному дали команду будь-якими правдами й неправдами затягнути Пальчевського в Київраду. За рахунок ОПЗЖ,

– написала Кошкіна.

За її словами, сценарій – відправка на перерахунок в базових для біло-блакитних районах міста: Солом'янському, Оболонському й Дарницькому.

"Так мило, правда? Цікаво, мажоритарні акціонери ОПЗЖ – Льовочкін, Бойко, Рабінович – цю схему благословили? Дружня взаємодопомога, так би мовити", – зазначила Кошкіна.

Пізніше вона опублікувала оновлення – поділилася заявою ОПЗЖ про те, що результати партії на виборах Київського міського голови й Київської міської ради намагаються спотворити кримінальними методами.

"У заяві мовиться, що готується крадіжка голосів. Лише не уточнюється, що "тиряти" мають намір свої ж. Причому на користь Пальчевського. Союз жаби з гадюкою – він такий. Я називала Дарницький, Солом'янський і Оболонський, а тут ще Шевченківський згадується", – підкреслила журналістка.

"Більше пекла", – написала у своєму телеграм-каналі Кошкіна.