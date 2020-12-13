Напередодні столицю Афганістану накрив шквал мінометних обстрілів. Крім цього, на півночі міста вибухнула бомба, прикріплена до бронеавтомобіля.

Щонайменше 3 людей загинули внаслідок атак 12 – 13 грудня, про це повідомляє Associated Press.

Раніше У Кабулі підірвався автомобіль із російськими дипломатами: що відомо

Місцеві правоохоронці зазначили, що через серію мінометних обстрілів помер цивільний, інший отримав поранення. Вибух бомби забрав життя двох, ще двоє постраждали.



Бомба була прикріплена до автомобіля / Фото AP



Кілька атак забрали життя у людей в столиці Афганістану / Фото AP

Крім цього, заявив представник поліції Фердаус Фарамарц, у східному Кабулі застрелили державного прокурора. Це сталося тоді, коли він добирався до свого офісу.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєні напади. Зауважимо, що про причетність до атак, скоєних раніше у Кабулі, заявляла "Ісламська держава".

Загибель цивільних на півдні країни

У неділю, 13 грудня, на півдні провінції Кандагар таліби стверджували, що під час авіаудару урядові сили вбили щонайменше 13 мирних жителів району Аргандаб.

Представник губернатора провінції заперечив, що за вибухом стоять урядові сили. Але заявив, що 7 цивільних загинули, коли бойовики "Талібану" випадково запустили бомбу напередодні.

Довідка. За даними Інституту міжнародних та громадських справ Ватсона, у третьому кварталі 2020 року було вбито 70 мирних жителів Афганістану. Водночас за перших 6 місяців року загинули 86 цивільних.