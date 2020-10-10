У столиці Киргизтану через протести 10 жовтня ввели комендантську годину. Вона триватиме з 21:00 до 5:00. Крім того, у Бішкеку запровадили ще низку заборон.

Комендантську годину ввели для всіх громадян Киргизтану, а також людей без громадянства. Відповідний наказ оприлюднила пресслужба ГУВС Бішкеку.

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Однак обмеження не стосуються деяких державних і муніципальних службовців.

Крім того, згідно з наказом, у Бішкеку заборонили продаж зброї та алкоголю з 18:00. Також не дозволили проведення мітингів, зборів і вуличних походів. До слова, у Бішкеку діє особливий режим в'їзду та виїзду.

Протести у Киргизтані

У Киргизтані спалахнули протести після парламентських виборів. Низка провідних політиків пішли у відставку. Зокрема, прем'єр-міністр Кубатбек Воронов та його уряд. Наразі у країні запровадили надзвичайний стан. До Бішкека 10 жовтня стягують колони з бронетранспортерів і вантажівок із солдатами. Детальніше про протести читайте тут.