Столичний забудовник вирішив розпочати зведення нового житлового комплексу Chalet із відновлення екосистеми скверу розташованого на його території.

Замість непролазних хащ у Святошинському районі Києва з'явиться зелена зона для відпочинку, виконана в театральному стилі. Крім того, забудовник планує створити тут кормову базу для білок, аби відновити їхню популяцію.

Непролазні хащі та суцільний смітник – такими словами описували цю місцевість мешканці із прилеглих будинків, з якими нам вдалося поспілкуватись. Надія, живе з родиною тут зовсім поруч, каже, що останніми роками занедбаний парк було відгороджено парканом, проходити повз якого було моторошно.

"Тут було багато сміття та великий паркан, чесно кажучи, з дітьми тут було страшно гуляти", – розповіла Надія.

Зараз тут повним ходом облаштовують територію. Майданчик вже очистили від дерев, які були в аварійному стані, а на їхньому місці розпочали висадку нових. Окрім озеленення забудовник вивіз з території сміття, що накопичувалось роками та встановив нове освітлення, розповів Павло Гавриляк, керівник генеральної підрядної організації.

Ця ділянка була захаращена сміттям, а саме шприцами, тут проживали бомжі. На даний час ми провели роботи з облаштування доріжок в частині скверу, а також частково зробили освітлення. Плануємо ще досаджувати дерева, а саме сосну та дуб черешчатий, щоб відновити цю флору,

– запевнив Павло Гавриляк.

За планом забудовника, незабаром тут з'явиться близько 380 різновидів рослин, ретельно підібраних відомим урбаністом Станіславом Дьоміним.

"У нас було кілька завдань, які перед нами поставив замовник: створити дружній до людей простір, зберегти значну частину зелених насаджень, які не "хворіють", не несуть загрозу обвалення та додати нові рослини. Це і багаторічні дерева, і зелень середнього рівня", – розповів Станіслав Дьомін.

Зелену зону планують назвати "Сквер Львівських митців", через його розташування на вулиці Львівська. З'являться лавочки, а посеред скверу буде амфітеатр, до якого прокладуть доріжки. До того ж тут обладнають дитячий та спортивний майданчики. За проєктом понад 70% території ЖК Chalet буде відведено саме під зелену зону.

Як зазначив урбаніст Станіслав Дьомін, коли до нього звернувся забудовник, то він був приємно вражений тим, що дерева не тільки не планують знищувати, а навпаки досаджувати нові. Тож, зі своєю командою радо погодився допомогти. Їхнім завданням було підібрати рослинність не тільки для покращення зовнішнього вигляду зеленої зони, а й для забезпечення кормової бази для білок. Забудовник ставить за мету відновити їхню популяцію на цій території, розповідає Станіслав.

"Зараз тут немає публічного простору. На жаль, там раніше була маргінальна територія, яку ніхто не прибирав, там не було освітлення та засобів елементарної безпеки. Нашим же завданням було як не нашкодити території, так і збільшити її цінність", – розповідає Дьомін.

Після реконструкції відвідувати цей театральний парк зможуть не тільки мешканці, а й всі охочі, адже територія буде відритою. Проте появі нової зеленої зони радіють не усі. Дехто з активістів ставить під сумнів законність зведення тут житлового комплексу. З плакатами "чим нам дихати" вони перешкоджають проведенню робіт з очищення скверу від аварійних дерев та висадки нових. Своє невдоволення вони висловлюють і у соцмережах, і у зверненнях до представників влади. У серпні були направлені депутатські запити в усі можливі інстанції Києва. Проте, відповідь була одна – будівництво офіційне і ведеться із дотриманням всіх законодавчих норм.

Ми маємо всі офіційні дозволи на будівництво. Більше того, з 1,15 гектарів земельної ділянки, ми забудовуємо лише 29%, все інше ми віддаємо під сквер "Львівських митців",

– запевнив активістів керівник генеральної підрядної організації Павло Гавриляк.

Попри це, залишаються і ті, хто платить тітушкам, аби все зносити та піаритися перед виборами, і ті, хто за гроші робить проєкти скверів та висаджує дерева. Кошторис однаковий, результат – різний. Що з цього обрати – вирішує кожен самостійно. Але, попри все, оновлений "сквер Львівських митців" забудовник планує відкрити для відвідувачів вже у травні 2021 року.