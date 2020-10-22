НАТО не є стороною конфлікту в Нагорному Карабасі, бо співпрацює з Вірменією та Азербайджаном вже понад 25 років. Альянс закликає сторони до деескалації конфлікту та відновлення перемовин.

За підсумками зустрічі з президентом Вірменії Арменом Саркісяном генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни до пошуку мирних рішень. Про це йдеться в інформації на сайті Альянсу.

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Генеральний секретар висловився щодо кризи в Нагірному Карабасі. Столтенберг наголосив, що НАТО не є залученим до конфлікту. Адже Вірменія та Азербайджан є для НАТО поважними партнерами вже протягом понад 25 років.

Однак в Альянсі глибоко занепокоєні тривалими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до трагічної загибелі людей.

Для НАТО та для міжнародної безпеки важливо, щоб насильство зупинилося, був покладений край стражданням, і щоб було знайдено мирне рішення,

– зазначив Столтенберг.

Він закликав обидві сторони продемонструвати стриманість, дотримуватись припинення вогню та негайно вжити заходи для деескалації конфлікту. Генсек НАТО наголосив, що будь-які удари по цивільному населенні є неприйнятними і повинні припинитися.

Столтенберг закликав Вірменію і Азербайджан відновити переговори з метою досягнення мирного рішення для конфлікту в Нагірному Карабасі.

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Зверніть увагу! Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я 10 жовтня, але воно тривало недовго – всього кілька годин. 18 жовтня вірменська сторона заявила, що Азербайджан почав наступ у південній частині Нагірного Карабаху. Найгірше, що через конфлікт страждають цивільні. Деталі про ситуацію в регіоні дізнавайтеся за посиланням.