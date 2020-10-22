Столтенберг прокоментував кризу в Нагірному Карабасі: деталі заяви
НАТО не є стороною конфлікту в Нагорному Карабасі, бо співпрацює з Вірменією та Азербайджаном вже понад 25 років. Альянс закликає сторони до деескалації конфлікту та відновлення перемовин.
За підсумками зустрічі з президентом Вірменії Арменом Саркісяном генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни до пошуку мирних рішень. Про це йдеться в інформації на сайті Альянсу.
Читайте також Конфлікт у Нагірному Карабасі: до чого призвів провал мирного врегулювання війни
Генеральний секретар висловився щодо кризи в Нагірному Карабасі. Столтенберг наголосив, що НАТО не є залученим до конфлікту. Адже Вірменія та Азербайджан є для НАТО поважними партнерами вже протягом понад 25 років.
Однак в Альянсі глибоко занепокоєні тривалими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до трагічної загибелі людей.
Для НАТО та для міжнародної безпеки важливо, щоб насильство зупинилося, був покладений край стражданням, і щоб було знайдено мирне рішення,
– зазначив Столтенберг.
Він закликав обидві сторони продемонструвати стриманість, дотримуватись припинення вогню та негайно вжити заходи для деескалації конфлікту. Генсек НАТО наголосив, що будь-які удари по цивільному населенні є неприйнятними і повинні припинитися.
Столтенберг закликав Вірменію і Азербайджан відновити переговори з метою досягнення мирного рішення для конфлікту в Нагірному Карабасі.
До теми Азербайджан не зможе просунутися далі: експрезидент Вірменії хоче перемовин щодо Карабаху