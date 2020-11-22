Здавалося б, питання щодо іпотеки наразі не на часі через війну, пандемію та економічну кризу. Утім, мрія про власну оселю не відпускає українців навіть в найбуремніші часи. Про ризики іпотеки, кредитування й придбання оселі – читайте далі.

Багато хто й посеред війни, хвороб, інфляцій та девальвацій усе одно озирається на новобудови. Українець починає прикидати, чи потягне його родинний бюджет іпотеку. Про це – у відеоблозі "Мої думки тихі" на 24 каналі.

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Нещодавно президент Зеленський обіцяв започаткувати кредитування під низькі відсотки. Декілька банків наче таке запустили, однак виявилося, що не все так однозначно.

"Занадто ризиковане й дороге задоволення"

Відповідна іпотека не стала масовою, є декілька передумов її отримання, що відсіює левову частку охочих. Водночас іпотеку взагалі не дають військовим – відмовляють навіть полковникам, тим, хто у зону бойових дій вже не їздить.

Тема іпотеки все одно актуальна для багатьох. Як людина, яка свого часу влазила у банківський кредит на квартиру на 20 років, скажу: не беріть, як би вам не хотілося мати власне житло.

Так, своя квартира – це надзвичайно круто, це затишок, який не передати словами – але воно того не варте. Адже це занадто ризиковане й дороге задоволення, переплата за тим кредитом буде "космічною", навіть якщо відсотки спочатку здадуться не такими вже й значними. Це стосується й того, якщо вам навіть пощастить потрапити під пільговий кредит від президента Зеленського.

Довідка. Навесні 2020 року Володимир Зеленський анонсував програму вигідної іпотеки. Вже восени він заявив, що кредитний прорив вдався – відтак іпотека на житло під 10% стала реальністю.

Я сам багато років орендував квартиру й мені не подобалось кожного місяця віддавати власниці по 300 доларів за площу в 20 квадратних метрів. Тому я й наважився на іпотеку – і я її щасливо виплатив, але скільки я витратив сил та років свого життя економлячи на всьому – це вам словами не передати. Хоча можна було не спокійно жити в орендованій. Поки я іпотеку виплатив, вона в півтори рази здорожчала, а на ринку квартири втричі здешевшали.

"Багато кому доведеться роками жити в голих стінах"

Щодо ризиків іпотеки – найдешевше купувати квартиру на етапі будівництва, але ж доводиться чекати поки добудують. Водночас треба десь жити, тобто й далі орендувати та ще й виплачувати кредит – це подвійне навантаження на сімейний бюджет. Також потрібно десь брати гроші на ремонт – про це мало хто замислюється, але ремонт може коштувати як третина ціни квартири.

Тому багато кому доведеться роками жити в голих стінах. Але це якщо пощастить і квартиру добудують – бо буває таке, що будівництво зупиняється. Йдеться про шахрайство забудовника чи економічні проблеми в країні та світі.

Також є випадки, коли забудовник не може під'єднати будинок до мереж – бо чиновники вимагають з нього чималий хабар. Саме так було з моїм будинком, коли нас до газу й опалення відмовлялися під'єднати, ми зимували, гріючись електрикою.

Навіть це не головні ризики, бо недобудови чи шахрайства забудовників – це все ж таки поодинокі випадки. Однак головним ризиком іпотеки є втрата роботи, адже тоді немає з чого виплачувати її. Також є ризик раптової хвороби, що потребуватиме усіх ваших грошей і коли постане питання: зробити щомісячний платіж по іпотеці, щоби було де жити твоїм дітям чи дати гроші на операцію рідній тітці, це вибір – який може звести з розуму.

"Треба зважати, що в країні війна"

Ну а ще ж треба зважати, що в нас в країні війна та епідемія, а економіка ніколи не була сильною стороною. Тому влазити зараз в іпотеку – це відверте самогубство. Так, хтось скаже – та увесь світ в борг живе, все так, проте у таких країнах є стабільність й іпотека там вимірюється в одиницях відсотків, тоді як в нас – в десятках.

Тому в Україні позичальником, який в банку бере кредит на квартиру, можна побачити лише такого собі IT-мажора, який має стабільну роботу в іноземній кампанії. Водночас він має заможних батьків, у яких не хоче брати гроші на квартиру, бо хоче погратися в самостійність – от він і бере ту банківську іпотеку.

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Така людина може собі це дозволити, бо має надійний тил і якщо втратить роботу чи захворіє – то наступного дня в банк заїде тато й погасить ту іпотеку. Для такого мажора у відповідному кредиті немає нічого поганого. Однак усім іншим я раджу взагалі те слово – іпотека – забути. Адже воно вказує лише про проблеми, нерви, безсонню, страх перед майбутнім й праці на 3 роботах, щоб швидше виплатити ярмо.