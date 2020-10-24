Військовослужбовців Азербайджану запідозрили в скоєнні воєнного злочину в Гадруті в зоні карабаського конфлікту. Азербайджанська влада відкидає усі звинувачення.

Корпорація BBC та британська розслідувальна група Bellingcat стверджують, що незалежно один від одного підтвердили справжність цього відео.

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Про який інцидент мовиться

Гадрут – місто на півдні Азербайджану, яке майже 30 років перебувало під контролем невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. У жовтні цього року, після відновлення боїв в Карабасі, в ньому точилися запеклі бої. Азербайджанські військові впритул підійшли до міста з південного сходу, тоді як вірменські сили утримували позиції на півночі.

15 жовтня в азербайджанських телеграм-каналах поширили два відео. На першому, ймовірно, було показано взяття в полон двох вірмен азербайджанськими солдатами. На другому відео зображена показова страта людей в тому ж одязі, що була на полонених.

Розслідування ВВС та Bellingcat

ВВС та Bellingcat стверджують, що їм вдалося встановити геолокацію місця запису – перше було зняте на північній околиці Гадрута, друге – в парку на півдні міста.

Камуфляжна форма і зброя солдатів, які взяли в полон двох чоловіків, не дозволяють з упевненістю встановити їх приналежність, зазначають в Bellingcat. Однак, вони говорять з полоненими російською, а між собою – азербайджанською. Голос за кадром азербайджанською мовою віддає наказ: "Цільтеся в голову!".

Лунають постріли – і тіла чоловіків падають на землю. Редакція BBC стверджує, що голос командира належить носію мови. Журналісти Bellingcat також знайшли підтвердження того, що шоломи та автомати солдатів на відео відповідають тим, які раніше вже використовували азербайджанські військові, зокрема спецназ.

Реакція Азербайджану

Незабаром після значної кількості переглядів відеоролики почали видаляти з телеграм-каналів.

Їх почали замінювати на офіційну позицію Міністерства оборони Азербайджану. Офіційне Баку називає запис фейком.

Генпрокуратура Азербайджану заявляла про початок розслідування за фактом публікації відео, однак пізніше у відомстві заявили, що розслідування завершене, а відео визнані несправжніми.

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Зверніть увагу! Позасудова страта полонених – військовий злочин. ВВС надіслала запити до управління Верховного комісара ООН з прав людини, Офісу комісара Ради Європи з прав людини, а також в Міжнародний комітет Червоного Хреста.



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Дивіться відео про взяття в полон азербайджанцями вірмен:

На другому відео, яке ми не публікуємо через його шокуючий характер, двоє людей сидять біля стіни зі зв'язаними за спиною руками. Обидва накриті прапорами Вірменії та невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР). Чоловіки за кадром кричать, після чого можна почути як одиночні постріли, так і автоматні черги.



Страта вірмен / Скриншот з відео