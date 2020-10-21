Кабмін під час засідання 21 жовтня схвалив Стратегію підвищення безпеки дорожнього руху до 2024 року. Відповідно до її проєкту, кількість смертей у ДТП має знизитися на 30%.

До 2030 року кількість жертв ДТП в Україні має зменшитися аж на 50%. Про це мовиться у рішенні Кабінету Міністрів України, повідомляє 24 канал.

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Що передбачає Стратегія підвищення безпеки дорожнього руху

Активну участь України у роботі організацій, які працюють над питаннями безпеки дорожнього руху;

чітке розмежування завдань органів центральної виконавчої влади для контролю у сфері безпеки дорожнього руху;

удосконалення системи страхування;

удосконалення рівня підготовки рятувальників, які надають населенню екстрену допомогу (зокрема, Нацполіції та ДСНС);

реєстрацію місць ДТП, які є аварійно-небезпечними ділянками;

контроль технічного стану транспорту;

залучення до роботи в Україні міжнародних фахівців з безпеки дорожнього руху;

створення дитячих майданчиків, на яких проводитимуть заняття з безпеки дорожнього руху;

заборонаурекламних конструкцій вздовж доріг;

розроблення інтернаціональної карти автомобільних доріг, на якій зазначать місця розташування усіх необхідних об'єктів: медичних закладів, підрозділів поліції тощо);

проведення вибіркових перевірок водіїв на стан алкогольного або наркотичного сп'янінь;

класифікацію транспортних засобів за рівнем екологічної безпеки.

Зверніть увагу! За 2019 рік в Україні зафіксували понад 160 тисяч ДТП. У них загинули 3454 людей.