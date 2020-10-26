Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська завила, що національний страйк у Білорусі 26 жовтня почався дуже активно. До акції долучилися представники найрізноманітніших професій.

Що сказала Тихановська

Сьогоднішній страйк у Білорусі є лише початком. Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю для ютуб-каналу "Країна для життя".

Зверніть увагу Всенародний страйк у Білорусі: які підприємства долучилися, а які ні – фото, відео

Страйк розпочався дуже активно. Я вдячна кожній людині і підтримую кожного, хто долучився до загальнонаціонального страйку. Там і медики, і студенти, і навіть школярі. Приєднався приватний бізнес. Це неймовірний рівень солідарності,

– заявила Тихановська.

Тихановська про події у Білорусі 25 жовтня

Лідерка білоруської опозиції також наголосила, що їй було радісно бачити, скільки людей долучилися до маршів протесту 25 жовтня.

Тихановська зазначила, що на акцію вийшли понад 200 тисяч протестувальників.

Опозиціонерка також вкотре засудила дії силовиків, які застосували до мітингувальників світлошумові гранати.

ОМОНівців Тихановська назвала "псами на ланцюгах".

Що відомо про страйк у Білорусі