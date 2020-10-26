Страйк розпочався дуже активно, – Тихановська про ситуацію у Білорусі
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська завила, що національний страйк у Білорусі 26 жовтня почався дуже активно. До акції долучилися представники найрізноманітніших професій.
Що сказала Тихановська
Сьогоднішній страйк у Білорусі є лише початком. Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю для ютуб-каналу "Країна для життя".
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Страйк розпочався дуже активно. Я вдячна кожній людині і підтримую кожного, хто долучився до загальнонаціонального страйку. Там і медики, і студенти, і навіть школярі. Приєднався приватний бізнес. Це неймовірний рівень солідарності,
– заявила Тихановська.
Тихановська про події у Білорусі 25 жовтня
- Лідерка білоруської опозиції також наголосила, що їй було радісно бачити, скільки людей долучилися до маршів протесту 25 жовтня.
- Тихановська зазначила, що на акцію вийшли понад 200 тисяч протестувальників.
- Опозиціонерка також вкотре засудила дії силовиків, які застосували до мітингувальників світлошумові гранати.
- ОМОНівців Тихановська назвала "псами на ланцюгах".
Що відомо про страйк у Білорусі
- 25 жовтня минув останній день ультиматуму, який Тихановська поставила чинному самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку. Головними вимогами опозиціонерки була відставка Лукашенка та звільнення усіх політичних бранців.
- 26 жовтня у країні розпочався національний страйк.
- У Мінську та інших великих містах Білорусі не працюють магазини та заклади, які надають різноманітні види послуг. Закрилися навіть заклади громадського харчування.
- До страйку також долучилися найбільші підприємства країни. Зокрема, Мінський завод колісних тягачів; Мінський тракторний завод; Мінський електротехнічний завод.