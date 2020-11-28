Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оприлюднив заяву у День пам’яті жертв голодоморів. Він згадав тоталітарний режим та силу українців.

А також закликав співвітчизників вшанувати жертв Голодомору в Україні 1932 – 1933 років. Заява канадського прем’єра з'явилася на його офіційній сторінці.

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Сталін хотів зламати дух українців, – Трюдо

Він нагадав канадійцям, що тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод. Мільйони людей померли від голоду, серед них й багато дітей. Інших же – заарештували, депортували або стратили в межах цієї жорстокої кампанії.

Це геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Перед обличчям такої жорстокості українці вистояли,

– наголосив Джастін Трюдо.

І додав: "Вони твердо трималися своєї мови і своєї культури, попри всі спроби режиму придушувати і переслідувати їх".

Страждання приховали від світу

Він підкреслив, що реальність Голодомору заперечували десятиліттями, а страждання українців приховали від світу.

Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми повинні прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини є під загрозою,

– мовиться у заяві Трюдо.

Також він підтвердив, що Канада непохитно підтримує вільну і незалежну Україну.

Зверніть увагу! Традиційно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять українців, які були замордовані радянською владою під час Голодомору у 1932 – 1933 роках.

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