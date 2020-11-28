Страждання українців приховали від цілого світу, – Трюдо оприлюднив потужну заяву про Голодомор
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оприлюднив заяву у День пам’яті жертв голодоморів. Він згадав тоталітарний режим та силу українців.
А також закликав співвітчизників вшанувати жертв Голодомору в Україні 1932 – 1933 років. Заява канадського прем’єра з'явилася на його офіційній сторінці.
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Сталін хотів зламати дух українців, – Трюдо
Він нагадав канадійцям, що тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод. Мільйони людей померли від голоду, серед них й багато дітей. Інших же – заарештували, депортували або стратили в межах цієї жорстокої кампанії.
Це геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Перед обличчям такої жорстокості українці вистояли,
– наголосив Джастін Трюдо.
І додав: "Вони твердо трималися своєї мови і своєї культури, попри всі спроби режиму придушувати і переслідувати їх".
Страждання приховали від світу
Він підкреслив, що реальність Голодомору заперечували десятиліттями, а страждання українців приховали від світу.
Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми повинні прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини є під загрозою,
– мовиться у заяві Трюдо.
Також він підтвердив, що Канада непохитно підтримує вільну і незалежну Україну.
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