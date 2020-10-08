Проросійські бойовики 8 жовтня тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти не гребували відкривати вогонь зі стрілецької зброї та дистанційно мінували наші позиції.

Бойовики стріляли зі стрілецької зброї

Противник, зокрема, здійснив три неприцільні черги поблизу Пісків. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.

До теми В обхід спостерігачів ОБСЄ: у штабі ООС розповіли, як РФ постачає на Донбас озброєння

Відкривали вогонь бойовики зі стрілецької зброї.

Ще одне порушення перемир'я зафіксували біля Опитного. Там бойовики дистанційно мінували українські позиції, використовуючи ручний протитанковий гранатомет.

Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров'ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали,

– зазначили у штабі.

Сапери розмінували 11 гектарів території

Не залишаються без роботи й українські сапери. Вони розмінували майже 11 гектарів території. Їхня знахідка – 60 вибухонебезпечних предметів.

Що відомо про режим припинення вогню? Про перемир'я на Донбасі домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. З 27 липня 2020 року на Донбасі розпочав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Проте, це підтверджують і дані спостерігачів від ОБСЄ, бойовики постійно порушують домовленості. Про перемир'я на Донбасі домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. З 27 липня 2020 року на Донбасі розпочав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Проте, це підтверджують і дані спостерігачів від ОБСЄ, бойовики постійно порушують домовленості.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу