Російський військовослужбовець 9 листопада відкрив вогонь по товаришах. Інцидент трапився на одній з військових частин під Воронежем. Внаслідок цього 3 людини загинули.

Стрілянина сталася на військовому аеродромі "Балтімор". Про це повідомляє пресслужба Західного військового округу.

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Деталі інциденту

У пресслужбі відзначили, що військовослужбовець напав на прибулих для перевірки несення вартової служби посадових осіб наряду по частині й, заволодівши зброєю офіцера, зник.

У результаті нападу отримали смертельні поранення 3 військовослужбовців. Командуванням військової частини спільно з правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку та затримання нападника,

– заявили у пресслужбі.

Інша версія трагедії

Агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела повідомляє, що від кульових поранень загинули 2 військових, ще одного товариша по службі нападник зарубав сокирою. Наразі підозрюваний може бути заблокований в одному з приміщень аеродрому.

Аеродром "Балтімор", де трапилася стрілянина: карта