У Росії військовий розстріляв трьох товаришів
Російський військовослужбовець 9 листопада відкрив вогонь по товаришах. Інцидент трапився на одній з військових частин під Воронежем. Внаслідок цього 3 людини загинули.
Стрілянина сталася на військовому аеродромі "Балтімор". Про це повідомляє пресслужба Західного військового округу.
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Деталі інциденту
У пресслужбі відзначили, що військовослужбовець напав на прибулих для перевірки несення вартової служби посадових осіб наряду по частині й, заволодівши зброєю офіцера, зник.
У результаті нападу отримали смертельні поранення 3 військовослужбовців. Командуванням військової частини спільно з правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку та затримання нападника,
– заявили у пресслужбі.
Інша версія трагедії
Агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела повідомляє, що від кульових поранень загинули 2 військових, ще одного товариша по службі нападник зарубав сокирою. Наразі підозрюваний може бути заблокований в одному з приміщень аеродрому.
Аеродром "Балтімор", де трапилася стрілянина: карта
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