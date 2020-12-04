Ви напевне пам'ятаєте жарт вітчизняних правоохоронців, про те, що під час слідства головне не вийти на самих себе. Схоже, саме це і сталося під час однієї дуже резонансної історії, яка в травні 2020 року сколихнула всю Україну. Тоді в Броварах, що під Києвом, мешканці одного з мікрорайонів прокинулися від звуків численних пострілів.

Поглянувши у вікно, броварчани не могли повірити: їхнє місто перетворилося на справжнє поле бою між двома озброєними бандами. Більше про цю резонансну історію – читайте у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Конфлікт виник між кримінальними групами через "кришування" автобусних перевезень

Як з'ясувалося пізніше, розбірки серед житлового масиву влаштували 2 кримінальні групи: з Вінниці та Броварів. Угрупування вступили в конфлікт за право "кришувати" дуже прибуткову тему – автобусні перевезення з Броварів до Києва.

Багато років на цій лінії курсують маршрутки, в яких ніхто не видає талонів, і річний обсяг чорної готівки, яка таким чином генерується, складає приблизно 300 мільйонів гривень.

Вінницький криміналітет вирішив випхати з цієї золотої жили місцеве злочинне угрупування, і для цього привіз на розбірки у Бровари кілька автобусів озброєних тітушок. Броварчани теж підготувалися. І хоч програвали вінницьким чисельно і в озброєнні, мали перевагу перед чужинцями у знанні місцевості.

Стрілянина посеред житлового масиву в Броварах: відео

Майже 1,5 години тривав бій між двома бандами посеред міста, де вогонь вівся з пістолетів, мисливських карабінів і з помпових рушниць. Шоковані містяни не могли зрозуміти, чому поліція ніяк не зупинить цю гангстерську війну.

Після того, як за подією уже ледве не в режимі реального часу в соцмережах слідкувала вся Україна, поліціянти таки прибули на місце події і затримали тих бандитів, які не встигли втекти.

Сказати, що суспільство було шоковане – нічого не сказати. Передмістя, здавалося б європейської столиці, в той день нагадувало околиці якогось центральноафриканського міста.

Поліція заявила про затримання учасників стрілянини

Під шквалом критики керівництво Нацполіції і МВС нарешті почали ворушитися, і незабаром прозвітували, що чимало учасників стрілянини встановлені і затримані.

І справді, кілька десятків молодих людей спортивного типу, які брали участь у побоїщі, таки постали перед судом і відправилися в СІЗО, чекати завершення розслідування цієї історії. Але, очевидно, що вони були лише найнятими пішаками, і набагато важливішим було дати відповідь на питання "Хто саме замовив і організував всю цю гангстерську війну, і чи понесе він покарання?".

Бо не так важливо затримати і заарештувати недолугих молодиків, готових за 800 гривень на день взяти до рук рушницю і влаштувати стрілянину, як покарати тих, хто все це задумав і віддав наказ цим кримінальним піхотинцям йти у бій посеред міста.

Відчуваючи велике суспільне невдоволення і великий суспільний запит на покарання саме замовників цієї бійні, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко тоді поспішив заспокоїти країну і президента Зеленського. Мовляв, імена замовників поліції вже відомі.

Спецназ затримав кримінального авторитета Віктора Журавля

Через тиждень після цієї заяви Антона Геращенка, поліцейський спецназ провів спецоперацію. За підозрою в причетності до цієї історії було затримано відомого кримінального авторитета Віктора Журавля, на прізвисько "Віха".

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В поліції його назвали організатором броварської банди тітушок, які в той день відстрілювалися від вінницьких суперників у Броварах.



Поліція затримала 13 учасників стрілянина та вилучила зброю й боєприпаси / Фото з твіттера Арсена Авакова

А як же замовники? Адже організатор "Віха" – це не верхівка злочинної піраміди. Організатор лише готує злочин, а завдання йому дають замовники. Ось вони завжди і є ціллю правосуддя в будь-якій нормальній країні.

Тому що і виконавців, і організаторів можна знайти різних – не цих, так інших. А от якщо не буде замовника, тоді не буде і самого злочину.

І де ж обіцяні паном Геращенком імена замовників цього зухвалого збройного нападу? Через 2 місяці після його гучної заяви, виявилося, що слідство більше не знає, хто є замовником броварського побоїща.

Саме таку малопомітну заяву зробила у липні генеральна прокурорка Ірина Венедиктова, яка дослівно заявила, що слідство, на жаль, так і не встановило імена замовників цього злочину.

Венедіктова заявила, що розслідування справи завершено

Це було влітку, а 2 тижні тому пані Венедиктова відзвітувалася, що розслідування цієї резонансної історії нарешті завершено. І в матеріалах справи:

є імена та прізвища кількох десятків виконавців – тих самих озброєних тітушок;

є організатор – той самий кримінальний авторитет "Віха".

немає жодних прізвищ замовників.

"Невстановлена досудовим розслідуванням особа, в інтересах не встановленого досудовим розслідуванням перевізника звернулась до Віктора Журавля, щоб за грошову винагороду вирішити питання про усунення у будь-який спосіб конкурентів у здійсненні маршрутних перевезень", – ось про що дослівно йдеться в матеріалах цієї кримінальної справи, яку незабаром планують передати до суду.

У МВС знають замовників стрілянини, але не хочуть називати

Невже збрехав пан Геращенко, коли казав, що слідчим МВС відомі імена замовників? Ні. Ми впевнені, що він не міг збрехати, і в міністерстві точно знають, хто міг замовити цей злочин.

Тільки, можливо, не хочуть називати. Бо, виявилося, що з вінницькою транспортною фірмою АТН, яка під прикриттям криміналу і хотіла зайти на броварський ринок маршрутних перевезень, пов'язаний такий собі Олег Поліщук.

Він є зятем Сергія Чеботаря – колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Того самого Чеботаря, якого медіа називали "хранителем чорної каси МВС", оскільки він був настільки наближеним до Авакова, що його ім'я спливає у найбрудніших корупційних оборудках Міністерства внутрішніх справ.

Також, схожий на Чеботаря чоловік разом з людиною, схожою на сина міністра Авакова, на відео обговорював скандальновідому оборудку із закупівлі рюкзаків для Національної гвардії.



Головне про справу "рюкзаків Авакова" / Інфографіка 24 каналу

Відтак, невже Чеботар разом зі своїм зятем можуть бути причетні до цього гучного переділу ринку маршрутних таксі в Броварах? Повірити в таке неможливо.

Напевно, саме так і вирішили у МВС та в офісі Генерального прокурора. І з того часу навіть не заїкаються про замовників цього броварського побоїща. Та готуються передати до суду обвинувачення на кілька десятків дрібних піхотинців-виконавців і 1 кримінального авторитета-організатора.

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Організатор, до речі, ще влітку вийшов з СІЗО під смішну для нього заставу у 600 тисяч гривень. І не виключено, що через кілька років судових слухань отримає разом з іншими учасниками цієї бійні умовний термін.

Ось так і зійде нанівець розслідування гучного кримінального злочину, як було з десятками інших резонансних історій.

Звісно, мені хотілося б помилитися. Але за 4 роки існування нашої програми, на превеликий жаль, в своїх прогнозах ми тут ще жодного разу не помилилися.